"Aquí no se puede vivir, da miedo"

Llega el Gran Premio y con él las carreras ilegales en la zona Sur. No son pocos los vídeos que ya circulan por las redes que muestran a los conductores de ciclomotores realizando piruetas por la avenida Blas Infante -en La Liberación- y un público entregado y aplaudiendo las habilidades de estos motoristas. Sin embargo, son muchos más los vecinos los que denuncian esta situación que se da cada vez que cae la noche en los días previos y durante el fin de semana del Mundial de Motociclismo. "Este año empezaron hace tres semanas, primer momento en el que llamamos a la Policía porque aquello ya era un hervidero", declaró ayer el presidente de la federación vecinal Solidaridad, Sebastián Peña. "Los vecinos ya no pueden más, ahí no se puede vivir. Tienen incluso miedo de salir a la calle por la noche. Ayer -por el jueves- vi a motoristas haciendo el caballito delante de un autobús. Se ven impunes a todo, con el peligro tan grande que supone estas actuaciones", subrayó Peña, quien añadió que Solidaridad ya puesto sobre la Mesa de Seguridad este escenario, "pero entendemos que la Policía no puede hacer nada más, aunque habría que hacer más".

"La zona Sur estos días es un infierno. Los vecinos está muy cabreados a pesar de que se vean a muchas personas jadeando a los motoristas. A partir de ciertas horas incluso podemos decir que hay un ambiente violento, hay algunos conductores que son unos salvajes", reconoció el presidente de Solidaridad.

Desde el Ayuntamiento, el delegado de Seguridad, Francisco Camas, subrayó que el gobierno local está "muy pendiente y atento a todo lo que sucede en la zona Sur". "Hay vigilancia permanente, pero es casi imposible controlar estas carreras ilegales, puesto que a la llamada del vecino que alerta de este acontecimiento, los motoristas se van a otros sitios para continuar. Es un fenómeno que viene ocurriendo cada Campeonato y que se incrementa los días previos al Gran Premio", declaró Camas.

El teniente de alcaldesa de Seguridad apostilló que la seguridad aumenta por las noches en el entorno de la avenida Blas Infante y que "cada vez que un vecino llama a la Policía Local por un caso de este tipo se actúa". "De hecho, ya ha habido varias detenciones y se han multado a los infractores", informó el delegado.

Cabe recordar que el pasado 25 de abril se celebró la Junta Local de Seguridad que definió las claves de los dispositivos especiales del Mundial de Motociclismo y Feria del Caballo -cuyo alumbrado se enciende esta noche, aunque desde ayer ya se puede disfrutar del ambiente festivo en el Real-. La alcaldesa, Mamen Sánchez, destacó que "todo está a punto y controlado hasta el mínimo detalle". Asimismo, agradeció el trabajo de todos los efectivos integrados en estos operativos especiales que "una edición más ha sido coordinado con el objetivo de intentar garantizar lo más posible la seguridad ciudadana y conseguir que ambos eventos, Gran Premio y Feria del Caballo reluzcan y una vez más Jerez sea punto de referencia internacional".

La alcaldesa señaló que "todo está preparado para prevenir y responder a cualquier tipo de incidencia que se pueda producir". Por parte del Ayuntamiento, 300 policías locales están operativos este fin de semana en dos turnos, atendiendo sus funciones en el entorno de la Feria y alrededores del Circuito.