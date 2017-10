La puerta que puede cambiar la historia

"En este edificio confluye toda la historia de Jerez, desde el principio. Es el meollo de la ciudad, de su mezquita, de la antigua iglesia mayor y de la actual catedral". Lo dice el arquitecto jerezano Miguel Ángel López Barba, sabedor de la importancia de la Casa del Abad y responsable de la restauración del edificio junto a sus compañeros de 'MALB Arquitectos'. Allí, por encargo de la Diócesis, que intuye la joya que hay bajo tierra, se iniciaron en verano de 2015 los primeros trabajos, siempre bajo la supervisión de los arqueólogos Rafael Jorge Racero y Gonzalo Castro, de 'Xerflón Arqueólogos'. Una casa que se termina de construir en 1761 a partir de unos restos de la primitiva Colegial, de la Capilla de Ánimas y del Cristo de la Viga, que se mantienen abiertas mientras se construye la actual Catedral para el culto del Cabildo. Una vez acabadas dichas obras, esas dos capillas se aprovechan para hacer la contaduría y la Casa del Deán. Un edificio que se utilizó como viviendas y Casa del Abad hasta los años 60 del pasado siglo.

Pues bien, en los sondeos realizados en la Casa, cuentan los expertos que en la planta sótano, que antes estaba dividida por numerosa tabiquería y era un enjambre de cocinas e inodoros, se ha encontrado "una arcada muy potente e importante que se ha demostrado que pertenece a la antigua bodega" de la primitiva Colegial, donde se almacenaba el diezmo que recibía la Iglesia. Asimismo, se han hallado dos columnas "muy poco talladas", o pilares de acarreo, que podrían ser "unos de los elementos más antiguos encontrados en el edificio, anteriores incluso a la antigua iglesia mayor, lo que indica que se podría estar hablando de la antigua mezquita aljama de Jerez", tal como ya adelantó en su día el historiador Miguel Ángel Borrego. También ha aparecido el inicio de "un gran arco" que da a la fachada del reducto de cardenal Bueno Monreal, "y que tiene pinta de puerta". Pero, ¿puerta de qué? "No se sabe ni a qué daba ni a qué abría". Y es que justo en el nivel superior se ha hallado algo que desconcierta aún más a los investigadores: un arco que casa con la arquería inferior, "que parece indicar que allí se encontraba, más que un claustro, una logia con un frente que daba al Arroyo". Allí dicen los arqueólogos que estaba la escribanía, es decir, donde se apuntaba lo que se guardaba en la bodega. Adosado a esta planta y a otro nivel está la propiamente llamada Casa del Abad, una construcción con numerosas modificaciones y añadidos a lo largo de los siglos. Otro arco de fachada destacado es el hallado el pasado año en la cuesta de la Encarnación. Todo está engarzado con la torre campanario de la Catedral.

Se han hallado además dos pilares que podrían pertenecer a la antigua mezquita aljamaEn un nivel superior se encuentra una sala bajo la cual está el "gran arco" de la Casa

Pero hay incluso otro nivel superior en el que los investigadores se encuentran con una sala bajo la cual está ese "gran arco" mencionado antes. Cuando levantaron la solería hallaron un muro tallado expresamente para ser visto, con una cornisa, que daría a la calle. Es lo que el obispo de la Diócesis, José Mazuelos, apuntó en una entrevista a este Diario días atrás que podría ser "una muralla que pone en duda toda la historia de Jerez", ya que de momento los arqueólogos no tienen todos los datos para aclarar su emplazamiento aquí, ya que por ahí supuestamente nunca ha pasado una muralla. Sí hay expertos que lo defienden. Respecto a ese muro, lo cierto es que sólo queda el trozo que se ha encontrado, del que dicen que podría ser también una especie de gran contrafuerte de la torre-campanario. "Lo que no cuadra es que el gran arco está justo debajo de la torre porque además, la construcción continúa, lo que indica que es un elemento más antiguo que la torre". Una torre que parece de factura gótica en la parte inferior, y barroca en la superior.

¿Qué es lo que se quiere hacer en la Casa del Abad? "Poner en valor el edificio, recuperar todo lo recuperable y adaptarlo para lo que la Diócesis necesite. El proyecto lo que intenta es ser muy aséptico en el sentido de conservarlo todo y de dejarlo preparado para lo que sea necesario, como exposiciones permanentes, centro de interpretación de la Catedral y el entorno, zonas comerciales como venta de souvenirs y taquillas de la Catedral", apunta López. Dicho proyecto básico de la actuación está ahora en la Delegación Provincial de Cultura para que dé su visto bueno. Después, todo depende del presupuesto que la Diócesis tenga para continuar. Aunque habría que seguir excavando, "se ha hecho la suficiente excavación para saber que ahí hay elementos de importancia y prácticamente todos ya han salido", destacan los arquitectos, y añaden que lo que está "claro y seguro es que aquí hay una estructura como nunca se había encontrado en la ciudad por ese arco, con esa fuerza y potencia. Hemos consultado con expertos que enfocan dicho muro como algo más característico del norte de España o sur de Francia por los elementos constructivos utilizados". "No sabemos -añaden- lo que es porque la excavación está al 40%. Hace falta una actividad arqueológica plena para saber qué tenemos y qué es lo más antiguo y más moderno".

Los expertos no se atreven a desvelar su intuición, pero sí aseguran que el muro hallado indica la importancia que tenía el edificio en su tiempo. "No sabemos su uso, pero sí suponemos que había tres edificios: el claustro que pertenece a la antigua colegial, la zona de bodega y la estructura de ese arco. La arqueología se mueve en restos materiales y según estos se puede fechar la época aproximadamente. Todo lo encontrado en los sondeos hasta la fecha es cristiano, es decir, desde el siglo XIV en adelante, algo que no quita que pueda salir material islámico, incluso anterior. Todos esperamos seguir adelante con los trabajos para poder aportar más datos a la historia. Estamos muy ilusionados con este proyecto porque puede abrir a Jerez un enclave histórico y arquitectónico que aún se desconoce".