La quema de contenedores cuesta ya 150.000 euros

Con la quema de siete contenedores producida en la madrugada del pasado domingo, la ciudad alcanza ya la cifra de 150 en lo que llevamos de 2017, una cifra que ha costado al Ayuntamiento más de 150.000 euros.

La situación empieza a ser preocupante, ya que lo que inicialmente se entendía como actos vandálicos esporádicos se ha convertido en una nota común en las últimas semanas, una circunstancia que desde el propio Consistorio entienden que está "premeditada".

Sin ir más lejos, durante la pasada noche de Halloween, es decir, a finales del pasado mes, se quemaron en distintas zonas de la ciudad un total de diez contenedores. Desde entonces, según asegura el teniente de Alcaldesa de Sostenibilidad, Participación y Movilidad, José Antonio Díaz, "se han quemado entre dos y tres contenedores cada fin de semana". Por esta razón, lo que en principio se calificaba como un acto aislado "se ha convertido en algo habitual, y así no podemos seguir, porque el mobiliario urbano de la ciudad se está resintiendo".

Otra de las razones por las que desde el Ayuntamiento se asegura que es algo orquestado se debe a que, si nos ceñimos a los actos de la madrugada del pasado domingo, todos los incendios se produjeron por la zona sur, es decir, en calles como Moreno Mendoza, Mendez Núñez, Juan de la Cueva, Unión Europea o la Plaza Barahona.

Tras estos nuevos hechos, la Policía Local investiga ya posibles autores, aunque según fuentes policiales consultadas por este Diario, estos no tienen nada que ver con la persona que el pasado martes fue detenida en la Avenida del Mosto mientras quemaba cartones en el interior de un contenedor.

Con la quema de estos siete contenedores el Ayuntamiento ha superado ya los 150.000 euros en la reposición de los mismos, toda vez que el coste de cada uno de ellos ronda los 1.000 euros.

Este tipo de actos vandálicos no son los únicos que en los últimos meses se han realizado en distintas partes de la ciudad, ya que "no hay un fin de semana que no tengamos denuncias por pintadas en paredes o daños en papeleras o mobiliario urbano distinto tipo", reconoce José Antonio Díaz.

Es más, recientemente, en concreto el pasado mes de octubre, uno de los parques infantiles renovados por el Consistorio y que apenas tenía un año de vida, fue calcinado en otro acto salvaje. Su coste había rondado los 23.000 euros.

Desde el Consistorio, a través de su delegado José Antonio Díaz, se entiende que en los últimos tiempos existe una importante "pérdida de valores y de civismo". No obstante, el gobierno local va a seguir "insistiendo en un mensaje de convivencia y de respeto para evitar este tipo de situaciones y actos vandálicos".