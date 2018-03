"Sí, te quiero, como el Dr. Who a sus compañeros"

Cuando esta tarde eche el cierre el 21 Salón Manga de Jerez más de 18.000 jóvenes y no tan jóvenes habrán pasado por las instalaciones de Ifeca. Ayer, a primera hora de la mañana, las colas ante el Palacio de Congresos llamaban la atención. Infinidad de asistentes, procedentes de los más diversos puntos de la geografía nacional, esperaban para acceder a un recinto donde encuentran la representación física de sus aficiones, ya sea el baile coreano K-Pop, poder encontrar a otros aficionados disfrazados de sus personajes favoritos del mundo Manga y Anime, así como plataformas espectaculares para poder disfrutar de los juegos de moda y de los clásicos. Para ello hay varias zonas adaptadas así como una espectacular pantalla de cinco metros de diagonal y con una calidad excepcional.

Diego Baro es el coordinador general de esta muestra durante la última década. "La verdad es que tenemos un salón espectacular, buena prueba de ello es que se considera que estamos en el Top 5 de este tipo de eventos a nivel nacional". "El número 1 -añade- lo tiene Barcelona, que es intocable".

Aficionado a los cómics "desde que empecé a leer", tuvo en tiempos una tienda especializada en Cádiz, la cual prosperó durante ocho años. Después dio el salto a la organización del Salón Manga, algo que según dice "no permite dormirte ni un segundo". No en vano, la juventud actual está absolutamente conectada a las redes sociales "y si organizas un encuentro de esta índole sin calidad o sin aportar nada nuevo puedes tener absolutamente claro que en las redes te van a dar por todos lados".

El 21 Salón Manga de Jerez ofrece este año una curiosa novedad: se celebran bodas. El joven que ejerce de 'reverendo', ataviado con un sombrero 'trilby' y con un llamativo piercing en el labio inferior, señala que "quienes más vienen para ser declarados parejas son jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 18 años". Las uniones son tanto de parejas de distinto sexo como del mismo, las cuales sellan la ceremonia con un beso ante el improvisado altar, donde se pueden ver desde pétalos a figuras de acción. "La ceremonia suele durar unos cinco minutos ", señala el oficiante, pero algunas parejas se traen preparados sus palabras y ha habido casos en los que se han prolongado hasta un cuarto de hora más o menos".

El pasado viernes, que fue la jornada inaugural del Salón manga, se celebró un total de 12 ceremonias donde los jóvenes fueron declarados parejas. Ayer, a la una de la tarde, ya lo habían hecho otras nueve. El oficiante lee unos votos, los cuales fueron redactados por Diego Baro personalmente. "El texto hace referencia a conocidas parejas de este mundo tanto de la televisión, como de los juegos y los cómics". Por ejemplo se nombra al Doctor Who y sus compañeros. Ante la ignorancia a este respecto de quien suscribe Diego comenta que "se trata de una referencia al carácter de esta creación, en la cual todos ellos se protegen y ni siquiera el tiempo es una excusa para ello". Otras referencias son Ranma y Akane , popular pareja del Anime.

La idea estaba en mente hacía tiempo y para el pasado 14 de febrero, día de San Valentín, se ofertó la posibilidad de casarse en el Salón Manga. Para ello tan sólo había que conseguir la entrada por Internet. Y tuvo una buena acogida a pesar de que la oferta se mantuvo tan sólo 24 horas en las redes.

Sobre las personas que están pasando estos días por Ifeca, el coordinador general del evento señala que "el grupo más numeroso está conformado por los otakus, que son precisamente los amantes del Manga y el Anime". Por su parte, los players, que son quienes se disfrazan como sus personajes favoritos, suelen suponer un 5% de los asistentes. Valga destacar que el término otaku es motivo de orgullo entre los seguidores occidentales, mientras que en Japón es peyorativo, algo así como 'friki'.

Otro grupo destacado es el de los jugadores. Para ellos se han diseñado este año más espacios de juego. Una novedad es el APP Arena, donde se puede jugar desde el móvil. Quienes disfrutan con juegos de PC también tienen su hueco, al igual que aquellos que lo hacen con las consolas.

El Salón Manga nació en el año 2000 y no cuenta sus ediciones por años, ya que en alguna edición se ha celebrado más de una cita de enero a diciembre. Así, en 18 años ya suma las referidas 21 ediciones.

Otra faceta destacada del salón es la amplia oferta comercial. Un total de 30 tiendas procedentes de toda España se han instalado en el interior de Ifeca este fin de semana. Provienen de Galicia, Extremadura, Andalucía en incluso de Madrid. La oferta que exponen es de lo más variopinta, desde camisetas a pósters, pasando por complementos de todo tipo y souvenirs.

Diego Baro, el coordinador general, concluye asegurando que "una cita de esta índole no puedes organizarla con la intención de que sirva de rodaje. Ni mucho menos. Siempre tienes que estar con la oreja pegada para saber qué es lo último que se lleva, qué juego lo está petando...". Sobre los aficionados Diego sólo tiene buenas palabras. En la década que llevo aquí jamás he visto una pelea. Jamás. No hay público más tranquilo. El servicio de seguridad tan sólo debe atender a alguna persona que se ha sentido indispuesta o ayudar a algún niño que se ha perdido".

Dicen que algo tiene el agua cuando la bendicen. Algo similar se podría decir del Salón Manga: algo tendrá esta colorista muestra acerca del amor a unas aficiones cuando, año tras año, reúne a miles de personas que tienen en el Manga y el Anime su afición. Con decir que todo el billetaje ayer estaba a punto de venderse ya se dice todo.