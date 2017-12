"No quiero adelantar nada, ni soñar con la cabalgata. Quiero vivirla"

Felipa Medrano destaca por su labor educativa y formativa dentro de la Fundación Secretariado Gitano en la que realiza sus funciones como técnico de Igualdad. Desde el Ayuntamiento pusieron en valor que su designación reivindica el papel de la mujer gitana desde el ámbito social, favoreciendo la eliminación de estereotipos.

-¿Cuál es su primer recuerdo de Navidad?

-Recuerdo de forma especial las Navidades en casa de la familia de mi 'pare' Boloncho (su abuelo). Recuerdo estar allí con mis tíos la noche del 24 de diciembre, cantábamos, bailábamos, había siempre mucha comida, el pavo, el puchero... Sí, mis recuerdos están ahí, en el barrio de La Asunción y con mucho cariño.

-¿Cómo está viviendo estos dos últimos meses?

-Estoy viviendo esta Navidad de una forma muy especial, muy intensa, muy viva, alegre. Me está sirviendo para revivir momentos que ya estaban perdidos. Tengo muchas ganas de hacer de todo y prácticamente no paso ni un momento por mi casa.

-¿Qué le ha sorprendido más en esta andadura como Rey?

-Muchas cosas... La ilusión de los Reyes salientes, de otros años, y cómo me transmiten lo que han vivido. Ahora que han pasado casi dos meses le voy poniendo nombre a esos sentimientos y te acuerdas de lo que te dijeron hace esos dos meses que iba a ocurrir. También me ha sorprendido la generosidad de las personas, cómo se vuelcan. Me sorprende también los voluntarios, personas que son afines a tu círculo, que no las ves a diario pero te llaman y te dicen 'para lo que necesites, cuenta conmigo'. Y te responden. Se vuelcan sin pedir nada a cambio porque lo sienten. Es bonito este sentimiento de solidaridad y de ayuda.

-¿Cómo se está viviendo su designación como Rey en su casa?

-Igual que yo, con mucha ilusión y mucho trabajo -risas- porque me están descargando de mucho trabajo. Tengo la casa de mis padres llenita de cosas, es un poco descontrol pero todos están muy alegres. Mi familia está muy unida siempre, pero este año todavía más y he conseguido unir a mis amistades, a mis compañeros de trabajo con mi familia. Es mi gente, a la que quiero de forma especial y todos juntos. Mi casa está siendo una fiesta y mis padres están locos de alegría, orgullosos.

-¿Sueña con la cabalgata?

-Intento no pensar mucho en ella. Pero llevamos unos días con los últimos preparativos y es que pienso '¡es ya!'. Ya no hay que organizar nada. Estoy nerviosa y emocionada, porque ya está todo aquí. No quiero adelantar nada, ni soñarlo. Quiero vivirlo.

-En esta aventura está acompañada por José Manuel Martín y Juan Carlos Carrasco, ¿qué destacaría de sus compañeros?

-De Melchor (José Manuel Martín) destacaría su carisma. Cuando estamos juntos los tres tiene esa cosita especial que no da ni el dinero ni la posición. Lo da la persona. Tiene esa postura mediadora que creo que su Rey se le ha asignado perfectamente, porque dicen que Melchor era el Rey Sabio, y él es una persona muy sabia, con la que da gusto estar y te sientes muy cómoda. Desde la primera conversación que tuve con él sin conocerlo de nada me sentí relajada. Y de Gaspar, de Juan Carlos, destacaría su afán por mejorar, esas ganas que pone en todo lo que hace. Juan Carlos se mete en todos los berenjenales que puede -risas- y también es un placer estar con él. Cada día estoy más contenta con los 'hermanos' que me ha tocado.