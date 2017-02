Mas rebaja el tono en el banquillo

El primer presidente de la Generalitat que se sentaba en el banquillo de los acusados se había mostrado muy sobrado en las vísperas, cuando alardeaba de que "volvería hacerlo", en alusión a la consulta soberanista del 9-N de 2014 que puso en marcha haciendo oídos sordos a la prohibición del Tribunal Constitucional (TC). Artur Mas se declaró ayer único responsable político "de todo" el 9N, pero su figura pareció arrugarse ante la sombra judicial, negando desobediencia alguna cuando mantuvo la consulta independentista, alegando que el Alto Tribunal nunca le advirtió de las consecuencias de desoírle.

Artur Mas tiene grandes planes para sí mismo, quiere volver a ser candidato a la Generalitat, y la amenaza de los diez años de inhabilitación que le pide la Fiscalía por los delitos de desobediencia y prevaricación pueden haberle bajado los humos. Rebaja la petición para la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera de Educación y actual diputada de Junts pel Sí, Irene Rigau, a nueve años de inahbilitación a cada una para ejercer cargo público. Los tres declararon ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), arropados por lo que algunos tacharon de "romería" soberanista, con miles de personas movilizadas, una forma de intimidar a los jueces a decir de éstos.

La consulta no fue un capricho, obedecía a un mandato democrático del 'Parlament"

Los encausados entraron con casi media hora de retraso al TSJC, que les había citado a juicio a las nueve de la mañana, mientras se daban un baño de masas desde el Palau de la Generalitat hasta las puertas del Palau de Justicia, donde les arroparon unos 40.000 manifestantes convocados por las entidades soberanistas, según las cifras que ofreció la Policía Local de Barcelona.

El retraso de Mas, Ortega y Rigau llevó al presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, a convocar a fiscales y letrados a la sala para pedirles explicaciones por la demora y, al mismo tiempo, advertirles que, pasada media hora desde la citación, se convocaría una vistilla para que las partes pudieran plantear las medidas cautelares que consideraran oportunas.

Ya ante el tribunal, un contenido Artur Mas se negó a responder a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación popular, ejercida por dos sindicatos policiales y por Manos Limpias.

En respuesta a las preguntas de su abogado, Xavier Melero, el ex president se declaró "responsable de todo" el 9-N, incluidas las "directrices" que siguieron las dos ex conselleras encausadas, pero defendió que la consulta no fue un "capricho individual", sino que obedecía a un mandato "democrático" del Parlament.

Mas negó, sin embargo, cualquier "ánimo de desobedecer" al TC y recordó -haciendo suyo uno de los argumentos de los fiscales catalanes contrarios a querellarse por el 9-N- que el alto tribunal no emitió ningún tipo de "advertencia expresa" que avisara al Govern de las responsabilidades penales en que podría incurrir en caso de desoír su suspensión, incluso cuando la Generalitat le pidió que aclarara el alcance de su orden.

Para Mas, la suspensión del 9-N lo situó en la tesitura de escoger entre "obedecer el mandato parlamentario explícito" que le obligaba a mantener la votación o atender la resolución del Constitucional, que a su parecer era "imprecisa".

El ex president admitió que, en cuanto el TC vetó la consulta independentista a raíz de un recurso del Gobierno el 29 de septiembre de 2014, la Generalitat cambió el "formato" de la votación, de forma que la administración catalana "ya no era directamente responsable" en su organización, sino que se limitaba a dar "apoyo" a los voluntarios que asumieron su ejecución.

En ese sentido, insistió en que cuando el 4 de noviembre de 2014 el TC suspendió el "proceso participativo" al que se rebajó la consulta inicialmente prevista, había una "imposibilidad material" de detener la organización del proceso participativo del 9-N y, además, ninguna autoridad del Estado adoptó medida alguna para impedir la votación, ni el propio Constitucional ni la Fiscalía.

La declaración de Mas, que se explayó en largas explicaciones a las concisas preguntas de su abogado, le valió una reprimenda del presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, que le instó a que dejara de hacerse preguntas a sí mismo y limitarse a responder.

Las ex conselleras Ortega y Rigau, por su parte, se escudaron en que la ejecución del 9N quedó en manos de voluntarios tras la suspensión y negaron que presionaran a funcionarios para que facilitaran la logística de la votación.