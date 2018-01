Unas rebajas que traen cola

Como si fuera el último día en la Tierra, los centros comerciales y tiendas de grandes firmas se llenaron ayer de público en este primer día de las rebajas. Colas para entrar, colas para salir, colas en las cajas, colas para tomarse una tila... Quien se levantó temprano para evitar las esperas tuvo su recompensa, aunque duró poco porque a partir del mediodía el movimiento fue a más, para decaer luego al atardecer. Una jornada dominical para la que los comercios que abrieron estaban bien preparados, con todo su personal, a tope, aunque aún había etiquetas por marcar "porque no nos ha dado tiempo", decía una dependienta, que aseguraba estar acostumbrada a este ajetreo, "y es que se han formado colas para devoluciones que han llegado hasta la puerta. Pero vamos, es lo que esperábamos", añadió.

Pero hay quien ya empezó las rebajas el día 6, como El Corte Inglés, que adelantó a las 9 de la mañana de Reyes los descuentos on line de invierno 2018 de hasta el 50%. Así que, de manera virtual ya hubo quien el sábado disfrutó de estas primeras ofertas. Pero quien todavía prefiere ver y tocar esperó hasta ayer para lanzarse al globalizado mundo de las rebajas, que aunque ya está liberalizado y se pueden empezar con antelación, hay clientes que prefieren esperar al día 7 porque saben que los descuentos son mucho más agresivos.

El cartel de rebajas estará colgado hasta finales de febrero o principios de marzo

Aparcamientos que no daban más de sí, atascos en las entradas y salidas de las grandes superficies y bares y restaurantes de alrededor llenos a la hora de comer, fue la tónica en un día que ya se anunciaba movido, como todos los años, aunque con el particular adelanto de dichas rebajas on line y que muchos se han atrevido a picotear este año por primera vez. Respecto al ambiente en el centro, fue mucho más tranquilo ya que sobre todo abrieron las tiendas de las grandes firmas como Inditex. Porque hay que destacar que hoy lunes la rebajas llegarán al resto de los negocios que no abrieron ayer domingo.

Ni tan siquiera el frío reinante quitó las ganas a los compradores de renovar el armario, darse un capricho o descambiar o devolver regalos de Reyes. Pero no se apuren porque la mayoría de estos negocios no quitarán el cartel de rebajas hasta el 28 de febrero, incluso más allá.

De esta forma, el 7 de enero pone fin a la Navidad y se encara la conocida cuesta hasta ver la luz al inicio de febrero.