El recorte en el presupuesto que exige Hacienda supera los 19 millones

Sobre la contribución (IBI), el impuesto de vehículos (IVTM ) y el de actividades económicas (IAE), el Ministerio demanda que no puede "exceder del importe del padrón aprobado para 2017" y que no es "admisible" un incremento basado "en una mera expectativa de liquidación de altas". Por ello le insta a que tenga en cuenta también para su cálculo los derechos reconocidos obtenidos durante el pasado. La estimación realizada por este periódico se basa precisamente en esta magnitud, arrojando que se deben rebajar los ingresos por IBI en unos 503.000 euros, por el 'sello' del coche en unos 1,1 millones y por el IAE en 543.000 euros.

Finalmente, será el próximo viernes día 9 cuando los responsables municipales acudan a Madrid a reunirse con la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio para abordar los pormenores del informe que ha provocado que el presupuesto municipal no pueda entrar en vigor hasta que no se acometan los cambios. En el encuentro, el ejecutivo tratará de rebajar las consecuencias de estas exigencias para salvar en la medida de lo posible la previsión contable que aprobó en abril.

El gobierno local, por el momento, no ha cuantificado la reducción que deberá acometer en el presupuesto aunque es previsible que haga hoy pública una estimación en una comparecencia prevista por el delegado de Economía, Santiago Galván, y la portavoz municipal, Laura Álvarez. No obstante, ayer la alcaldesa, Mamen Sánchez, dio pistas al respecto. "Los 8,5 millones se pueden quedar muy cortos", sentenció en un acto en el Ayuntamiento.

La estimación de 8,5 millones que el gobierno local hizo sobre el recorte que debe hacer en los gastos del presupuesto municipal de este año no será la única modificación de calado si se ve obligado finalmente a cumplir escrupulosamente con todas las medidas exigidas por el Ministerio de Hacienda en el informe que se conoció el pasado martes. Según los cálculos realizados por este periódico basándose en las conclusiones realizadas por la administración central, el Consistorio tendría que rebajar en unos 10,6 millones el capítulo de ingresos al no haber seguido un criterio de prudencia. Teniendo en cuenta uno y otro, la cuantía de ajuste global rondaría los 19,1 millones de euros aunque esto no supone, claro está, que la previsión de gastos haya que recortarla en esa cuantía.

La reunión con Hacienda será el próximo día 9

El gobierno local ha sido citado para el próximo viernes, día 9, por el Ministerio de Hacienda para abordar el informe realizado sobre el presupuesto municipal de este año. La alcaldesa, Mamen Sánchez, anunció ayer la cita a la que acudirá para "luchar y pelear" por la previsión contable que aprobó el pleno en abril. La regidora señaló que los técnicos continúan analizando el análisis, que es de obligado cumplimiento, y cuantificando sus consecuencias aunque ya adelantó que los 8,5 millones anunciados inicialmente "se quedan cortos". Sánchez incidió en que el Ayuntamiento jerezano no se puede permitir más recortes. "Este ayuntamiento ha sufrido mucho; se han quitado gratificaciones y productividades por lo que los trabajadores municipales han mermado sus sueldos; ya no hay sobresueldos". Por ello instó a Hacienda y al Partido Popular a que "se dejen de tonterías". "Lo que debería hacer el PP es arrimar el hombro y lo que no puede ser es que Hacienda se haya pasado cuatro o cinco años sin preocuparse qué pasaba en el Ayuntamiento y ahora, con un presupuesto inversor, coja y quiera hacer cumplir lo que María José García-Pelayo no cumplió", añadió. En este sentido volvió a insistir en que no se han cumplido las determinaciones establecidas por el plan de ajuste desde el pasado mandato municipal.