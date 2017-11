El reglamento de la bolsa de trabajo garantiza el acceso "transparente"

Asimismo, desde el gobierno subrayaron que "hay que recordarle a la CGT que, en numerosos casos, quien salía seleccionado para la contratación no era el que estaba en los primeros puestos de la bolsa, porque se creaban perfiles ex profeso hasta llegar a elegir un candidato que no tenía por qué estar entre los primeros. Por lo tanto, la anterior bolsa en ningún caso garantizaba que el elegido fuese el que cumplía con más mérito y capacidad".

El ejecutivo de Mamen Sánchez subrayó ayer que "gracias al nuevo reglamento, el Ayuntamiento aplicará por primera vez en su historia, criterios de igualdad, mérito y capacidad, en aquellos procesos de contratación que se inicien con carácter excepcional y ante necesidades urgentes y necesarias". Asimismo, señaló que "las convocatorias se realizarán con total transparencia, siendo publicadas en el BOP y en medios de comunicación de interés general, un aval que no se daba hasta ahora, ya que con la anterior bolsa de trabajo la ciudadanía no se enteraba de cuándo se iniciaba una contratación".

La oposición se pronuncia a la modificación del reglamento

Partido Popular, Ciudadanos y Ganemos hicieron ayer su valoración al conflicto tras la denuncia de CGT sobre el nuevo reglamento de la bolsa de empleo. Desde el PP señalaron que "no podemos tolerar que el PSOE pretenda cambiar los criterios de contratación para dar un golpe antes de terminar la legislatura y dejar a su gente colocada antes de marcharse". Los populares consideraron al respecto que "supone un uso fraudulento del dinero de todos los jerezanos para otorgar favores a gente próxima al gobierno socialista de Mamen Sánchez". Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Carlos Pérez, criticó "la opacidad con la que se está pretendiendo aprobar un nuevo reglamento". Pérez resaltó que en el proyecto que plantea el gobierno local "se habla de un órgano de selección que desde nuestro punto de vista, creemos que puede terminar politizado y que dependerá en gran medida del partido que esté gobernando en cada momento". "Esperemos que no pretendan aprobar por las bravas este proyecto porque desde nuestro punto de vista se va a facilitar de esta forma abrir la puerta al enchufismo en este Ayuntamiento", denunció Pérez. Desde Ganemos señalaron que el gobierno local debe dar respuesta a las urgencias que tienen las familias jerezanas, "y no ha sabido gestionar la necesidad de reforzar los servicios sociales, creando un problema que no existía con la bolsa de trabajo". Desde la agrupación de electores lo tienen muy claro: "El actual reglamento puede valer perfectamente para aliviar las carencias actuales de los servicios sociales y de otros departamentos". El problema de fondo para Ganemos no es el modo de contratación, "que debe de solucionar ya equipo de gobierno y los sindicatos, siempre de acuerdo con la legalidad laboral vigente, el problema es el desborde de los servicios sociales y la situación desesperada de muchas familias", subrayaron desde la formación.