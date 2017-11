Entre rejas estáis muy bien

Son presuntos criminales, no son rateros, ni ladrones, ni atracadores, no, no son simples delincuentes comunes. Han perpetrado el más grave de los delitos que se puede cometer contra toda una nación, contra 47 millones de personas y su envidiable Historia. Son, presuntamente, responsables de intentar un golpe de Estado, la peor y más despreciable de las traiciones institucionales posibles.

¿Pensaban que era un juego? -como ha dicho Fernández Vara, presidente de la autonomía extremeña- ¿Creían que su reiterada desobediencia a las sentencias del Tribunal Supremo y al Constitucional, sus incumplimientos de los autos judiciales, sus llamadas a la desobediencia civil y a saltarse las normas democráticamente establecidas por todos, sus chulescas provocaciones al Estado de Derecho, su desprecio a los letrados y la Mesa del propio Parlamento de Cataluña, sus infracciones al Estatuto de Cataluña, sus atentados a los derechos parlamentarios de gran parte de los diputados autonómicos electos, sus atropellos a la libertad de la mayoría no independentista de catalanes, pensaban, digo, qué era un juego?, pues mire, ¡no! No era un juego, aunque ustedes sí que eran unos payasos patéticos y peligrosos, unos fascistas enmascarados de demócratas, unos xenófobos belloteros y excluyentes que intentaron imponernos por la fuerza su voluntad, someternos y robarnos la libertad que tanto nos ha costado conseguir, ¡miserables!

La juez los califica en su auto como "banda organizada". Una presunta asociación de criminales que desde hace años prepararon, con meticulosidad y sin escrúpulos, un plan secesionista basado en un adoctrinamiento masivo en base a la "supremacía de lo catalán", en el odio racista hacia todo 'lo español', en la exclusión y persecución de la lengua de Cervantes, en la manipulación grosera de la Historia, en difundir y obligar a aceptar como dogma el "España nos roba" -cuando los únicos que robaban, y a manos llenas, eran los Pujol, los CiU y toda la parafernalia de comisionistas y palmeros de los que se rodearon-, en el desvío y la utilización partidista de gran parte de los recursos públicos, derrochados en embajadas extranjeras, en medios de comunicación tan sectarios que avergonzarían al propio Goebbels -ministro de Propaganda del III Reich-, en malparir y alimentar asociaciones encargadas de engrasar la correa de transmisión y de obligar a asumir después la permanente sarta de falsedades antiespañolas fabricadas por ellos, los ahora felizmente presos.

Prepararon un simulacro de votación, a la que llamaron 'referéndum', sabiendo perfectamente que era ilegal, que el Estado no lo permitiría, y que no se podría celebrar con ninguna de las garantías que cualquier proceso similar en un país serio, exigiría; pero daba igual. Harían lo que habían pensado, daba igual los que fuesen a 'votar', daba igual que las urnas fuesen opacas y que ya estuviesen llenas de papeletas, daba igual que cada uno pudiese votar las veces que quisiera, daba igual todo. Ellos ya sabían lo que iban a decir: que fue 'un referéndum', que habían ido a votar dos millones -en realidad no llegaron a 200.000-, y que el resultado sería de un 98% de 'síes' a la propuesta de patraña independentista. Era el paso previo para 'fabricar' 'el mandato popular' que como 'demócratas' les obligaría a llevar a su parlamento de juguete la "propuesta del pueblo soberano". Luego, asumiendo con 'heroísmo' su papel de libertadores 'bocachanclas' de la opresión de Madrid, amordazarían a la oposición no independentista, ignorarían las instrucciones de los letrados de su propia Cámara, se saltarían el Reglamento de las Instituciones que les pagan, se mearían en el Estatuto de Cataluña, le harían un corte mangas al Tribunal Supremo, y se cagarían en el Tribunal Constitucional. Después vendría lo de la 'declaración de independencia' -¡es que me descojono!- y toda la serie de tonterías, payasadas y mamarrachadas que hemos visto en estas semanas. Todo estaba previsto, desde hace años, todo pensado, planificado y ejecutado, absolutamente todo.

Cuando terminaron de hacer el más espantoso de los ridículos -bueno, aún no, tenemos a 'la fregona con patas' limpiando los retretes de Bruselas y a sus cuatro 'valientes' comadrejas reciclando los deshechos-, la Ley y la Justicia les ha puesto la mano encima. La cosa cambia, ahora es tiempo de descomposiciones de tripa, de lágrimas del impresentable Piqué, de retortijones y cagaleras varias. Los padres putativos de la nueva república bananera de 'su cataluña' -no de Cataluña, la de todos-, se van por la pata a bajo. El que puede se fuga, el que no, pide clemencia, el otro amnistía, el de más allá 'diálogo' y el de más acá 'compresión', y aún nos falta doña Rogelia 'llorona' Forcadell y 'la mesa' de bufones que la acompañaron… Pues yo digo que un 'karajo', así con 'K' de 'katanazi', que es lo que son. Digo que en la trena estáis muy bien, porque es donde deben estar los traidores como vosotros, los delincuentes 'provisionales' como vosotros, los, más que presumiblemente, golpistas, embaucadores y fascistas como vosotros, simple y vulgar 'presunta' basura.