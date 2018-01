Un respiro al sufrido proveedor

La deuda con los proveedores sigue siendo una de las grandes losas de la economía municipal. Aún no se conoce la cifra adeudada correspondiente a 2017 puesto que no se ha cerrado la liquidación de ese ejercicio. De hecho, el gobierno asegura que aún se están recibiendo facturas por lo que es pronto para concretar una cuantía. El último dato conocido data del balance de 2016, donde la cuenta de acreedores se situó en los 214 millones de euros. Ahora bien, esta se pudo reducir de los 370 millones registrados en 2015 en parte por las líneas de crédito habilitadas por el Ministerio de Hacienda para pagar a proveedores, una vía a la que el Ayuntamiento se ha acogido cada vez que se ha habilitado (la última en 2016). En resumen, esta posibilidad permite convertir deuda con proveedores en obligaciones con los bancos, por lo que se da un respiro a la tesorería municipal.

Ahora bien, algunas magnitudes que se van publicando periódicamente aventuran que en 2017 podría continuarse con la reducción de estos adeudos, aunque esto no es óbice para que el Ayuntamiento jerezano siga a la cabeza de los más morosos de España. La mejoría se está produciendo con el importe global de las facturas del cajón, el nombre político que reciben las obligaciones que no están reconocidas por la administración porque, entre otras circunstancias, no tenían consignación presupuestaria. Por contra, esto ha conllevado que aumenten las facturas reconocidas porque la tesorería municipal no tiene la liquidez necesaria para liquidarlas, con la consecuencia añadida de que también aumenten los retrasos en el periodo de pago.

El proceso de revisión y depuración de facturas en el cajón emprendido por la Delegación de Economía en los últimos meses ha permitido que el Ayuntamiento haya eliminado de su balance la sonrojante cifra de tener más de 100 millones de euros en impagos sin reconocer. El último dato conocido, publicado días atrás por el Ministerio, corresponde al tercer trimestre donde esta magnitud se situó en los 60,6 millones.

El Consistorio jerezano sigue manteniéndose, eso sí, en el pódium de los más morosos en deuda no reconocida al ser solo superado por el de la localidad madrileña de Parla -con unos problemas financieros de tal magnitud como los de Jerez- y el de Madrid. En la comparativa de la provincia, Jerez es, de lejos, el que más facturas pendientes de presupuestar arrastra seguido de Arcos, con 20,5 millones, y Sanlúcar, con 6,4 millones.

Ya el año pasado, el Ministerio de Hacienda le dio un toque de atención al gobierno local sobre el excesivo importe de la cuenta 413, que recoge las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, el nombre técnico de las facturas no reconocidas. De este modo, y entre las medidas que se comprometió para aprobar el presupuesto y una revisión del plan de ajuste, el ejecutivo emprendió un estudio pormenorizado de todas estas obligaciones para acometer un proceso de depuración. Se daba la circunstancia de que un importante volumen de facturas correspondían a servicios prestados por empresas municipales ya absorbidas o viceversa. Asimismo, se había otro paquete de obligaciones que ya estaban caducadas o bien no cumplían con los requisitos necesarios para ser reconocidas. Todo ello ha permitido que en el pasado ejercicio, y a falta de conocer el dato del último trimestre, se haya podido reducir este débito en 40 millones. La mejoría es evidente pero aún no se alcanzan los niveles comprometidos en el plan de ajuste.

En cuanto a las facturas reconocidas, una magnitud que mensualmente publica el Ministerio de Hacienda, noviembre arrojó un dato positivo ya que el importe pendiente de pago se rebajó en unos cinco millones de euros respecto al mes anterior situándose en los 73,3 millones de euros. Pero, a pesar de la mejoría, hay que tener en cuenta que son unos tres millones más respecto al mismo mes del año anterior.

Por contra, la asignatura pendiente sigue siendo que el Consistorio no logra reducir los tiempos de pago pues, a pesar de reducir deuda, sigue superando los 11 meses de media, cuando la ley obliga a liquidar en 30 días. De hecho, a finales del pasado recibió un toque de atención del Ministerio de Hacienda donde le exigía nuevas medidas para reducir estos impagos. Mientras, el gobierno insiste en un doble argumento cada vez que sale publicada esta estadística. El primero es que se incrementa la deuda porque se están reconociendo facturas en el cajón del mandato anterior. Y, por otro lado, se están cumpliendo con los compromisos de pago donde los proveedores aceptan cierto retraso a cambio de garantías en el cobro.

Sin embargo, en los próximos meses el Ayuntamiento se va a encontrar con un problema añadido, al menos a efectos formales, ya que Hacienda ha anunciado a todas las entidades locales que a partir de junio se verá incrementado su tiempo medio de pago porque habrá una modificación del criterio seguido para el cálculo de esta magnitud.