"Mi responsabilidad es que la izquierda radical no gobierne"

Secretario general del PP de Cádiz, diputado andaluz y concejal del Ayuntamiento de Jerez, Antonio Saldaña acaba de tomar el relevo de María José García-Pelayo candidato a las próximas elecciones municipales.

-Una semana después del nombramiento, ¿cómo lleva la nueva responsabilidad?

-Estuve un poco nervioso el primer día, pero después tampoco he sentido una situación distinta. Hemos seguido haciendo lo mismo. Tenemos una actividad muy frenética y, además, nos gusta. Lo único es que la he concentrado un poquito más en Jerez. La verdad es que me ha sorprendido gratamente la reacción de la gente, me ha gustado mucho, ha sido muy positiva y le doy las gracias.

-Muchos se han sorprendido al conocer que sustituirá a María José García-Pelayo pero usted lleva ya tiempo siendo la voz del partido en la ciudad. ¿Se estaba preparando para dar el salto?

-Cuando uno está jugando un partido de lateral izquierdo, en lo único que piensa es en ser el mejor lateral izquierdo y no piensa que en el siguiente partido lo van a poner de central o de delantero. Yo he estado desempeñando la labor que el partido me había encomendado lo mejor posible, siempre con una absoluta vocación y una lealtad a mi partido y a las personas que son parte de mi equipo y eso, evidentemente, sirve de preparación. Creo que la sorpresa ha podido llegar porque realmente, aunque haciendo un tándem muy bueno María José García-Pelayo y yo, somos personas de perfiles distintos. Yo soy a lo mejor más serio en apariencia aunque después en las distancias cortas puedo ser una persona divertida, y tengo una forma de entender la labor institucional que difiere en algunos aspectos. Creo que es lo bueno. Ahora lo que hay es que mantener el equipo en un rol distinto y teniendo en cuenta que la ciudad, España y la opinión pública estaban pidiendo también, a pesar de contar con buenas personas, una cierta renovación, unas ideas y unos impulsos frescos. A mí lo que me gustaría es que esa sorpresa se tornara en alegría y satisfacción por ver que al igual que García-Pelayo, Antonio Saldaña puede desarrollar la función al mismo nivel que lo ha estado haciendo ella.

-García-Pelayo habló de la necesidad de renovación en el partido como motivo para no repetir como candidata pero usted ya ha dicho que la quiere en su equipo. ¿No es contradictorio?

-Ella está en el día a día, es diputada por Cádiz y por Jerez, va a seguir siendo concejal y es a mi juicio la alcaldesa de Jerez, porque fue la más votada. Evidentemente ella va a hacer lo que quiera pero en lo que a mí respecta, a mí lo que me gustaría es tener a María José García-Pelayo pegada a mí porque aporta muchísimo.

-¿Y cuál va a ser entonces la renovación?

-La renovación de quien encabeza la lista es una renovación importante, lo que pasa es que a nosotros nos gusta renovar pero no nos gusta prescindir de la gente. Va a haber una renovación importante en la lista, una renovación natural. En esa lista van a entrar hombres y mujeres con las mismas ideas y valores que defiende el PP, con un gran conocimiento de Jerez y sobre todo un equipo que genere la confianza necesaria en los ciudadanos como para que vean que es un equipo potente y que puede liderar el proyecto de Jerez de cara al futuro. Jerez tiene que estar en lo más alto y ahora mismo tiene un gobierno que no está a a la altura de la ciudad. Lo que vamos a proponer desde el PP es tanto un equipo como un proyecto a la altura de Jerez y de los jerezanos.

-¿Está ya perfilada la candidatura para las próximas elecciones?

-No, todavía queda mucho. Pero sí puedo avanzar que en el congreso del partido a nivel local probablemente ya se podrán ir viendo claves de lo que va a ser el equipo de cara a la candidatura del PP en Jerez.

-¿Le da vértigo pensar en las elecciones con un equipo tan renovado?

-Creo que es una mezcla de todo, caras nuevas y caras que todo el mundo conoce. A mí lo que me da vértigo es conseguir que Jerez vuelva a brillar como tiene que brillar, más que vértigo, es lo que me preocupa. Estamos generando unas expectativas importantes para la ciudad y a nosotros lo que nos gusta es cumplir con Jerez y los jerezanos. Todas aquellas cosas que planifiquemos de cara al futuro, hay que hacerlas. Esa es la responsabilidad que tengo.

-La encuesta realizada por el PP muestra resultados similares, a excepción de los cambios con Podemos, a los de las últimas elecciones. ¿Qué lectura hace de estos resultados?

-Interpreto que en Jerez hay una fuerza y un proyecto útil que es el PP. La gente no está contenta con lo que ha pasado en Jerez. Es normal que en una situación de este tipo la gente esté echando de menos el proyecto del PP y no le guste que le hayan quitado la Alcaldía a los más votados, teniendo en cuenta que además ha sido un gobierno que no ha tenido la capacidad suficiente para liderar Jerez. Ahora mismo hay dos opciones: se puede reeditar un tripartido en la investidura de la izquierda radical con el PSOE o, incluso, peor si se unen Podemos e IU con el desgaste del PSOE. Si Podemos queda muy por encima del PSOE, y muy por detrás del PP, puede que el PSOE haga en Jerez como hizo en Cádiz y le dé la Alcaldía a un alcalde de Podemos. Sería lo peor que le podría ocurrir a Jerez. Ante esa circunstancia es normal que los jerezanos sigan manteniendo esa esperanza en el PP. Apelo en Jerez a que los jerezanos vean y sientan que el voto útil para romper con esa parálisis que tiene Jerez y romper con ese tripartito de investidura de la izquierda radical es el PP.

-Por declaraciones como estas Podemos asegura que usted está nervioso...

-Yo si fuese un jerezano, si hubiera la más mínima posibilidad de que hubiera un alcalde de Podemos en Jerez, yo estaría nervioso. Mi responsabilidad como líder del principal partido de Jerez es que eso no ocurra, que la izquierda radical y el populismo no esté gobernando el Ayuntamiento de Jerez. Yo voy a intentar convencer al mayor número de jerezanos de que vean que el PP es la mejor opción para que no gobierne una fuerza como Podemos que quiere destruir España, nuestras tradiciones y que está completamente en contra de todo el sistema. Que el partido que quiere destruir España se meta con Antonio Saldaña yo creo que significa que hago las cosas bien. Un partido como Podemos que para tener más votos a la gente le tiene que ir mal, evidentemente no es bueno para Jerez.

-Ahora se presenta como candidato a alcalde pero ya estuvo en el Ayuntamiento como concejal. Parte de la plantilla no le recordará con cariño tras el ERE municipal y declaraciones sobre "trabajadores vagos".

-Creo que la gestión incluso jurídica de todo este proceso ha tenido mucha dosis política. Esa referencia, y lo dije en aquel momento, la hice referente a unas personas muy concretas, de áreas muy concretas de la delegación de Urbanismo, otra cosa es que después por una mala intención se ha querido extrapolar. Yo creo que los trabajadores de la plantilla han visto que trabajamos codo a codo con ellos, los hemos respetado siempre y hemos sido sensibles a las reivindicaciones, intentando que los sueldos desorbitados no se pagaran en el Ayuntamiento y que la gente que menos cobrara tuviera un sueldo lo más digno posible. Es verdad que los afectados por el ERE seguramente estarán molestos y es inevitable pero hubo que tomar una decisión. Aun así la plantilla sí valora que antes de que nosotros llegáramos las nóminas no se pagaban y cuando llegamos, las nóminas empezaron a pagarse. ¿Que hubo que tomar decisiones duras? Sí. Pero, por lo que a mí me trasladan, lo peor que podría pasarle a los trabajadores municipales es que la jefa siguiera siendo Mamen Sánchez. Y sinceramente creo, y así lo siento, que la plantilla confía en que Saldaña puede ser un buen alcalde y un buen jefe en este caso.

-También la polémica le ha acompañado en el mundo del fútbol. ¿Qué le parece de que el Xerez Deportivo esté jugando fuera de la ciudad?

-En estos días hemos estado hablando con nuestros compañeros de La Barca y de Estella para ver si se les puede echar una mano a los jerezanos y xerecistas de corazón que, por motivos determinados, han decidido continuar un proyecto que en un momento determinado se entendió por una gran parte de la ciudad y de los xerecistas que estaba acabado, no por ellos, si no por los mafiosos que estaban al frente. Siempre lo he dicho, otra cosa es que haya intereses políticos en determinadas asociaciones de fútbol y cuando digo intereses políticos, digo intereses directos del PSOE y de IU. Antonio Saldaña como alcalde siempre va a intentar que los jerezanos y xerecistas de bien reciban una atención por parte del Ayuntamiento. Lo que hubo que tomar es una decisión porque había unos señores que no eran de Jerez y que se habían hecho dueños de un club, un club que desde un punto de vista económico es una sociedad anónima deportiva que está abocada a la extinción, y hubo una gran parte de los xerecistas que decidieron tomar un determinado camino. Ahora bien, una vez que aislemos a estas personas de lo que es la gestión y el control del club, y teniendo en cuenta que la sociedad tiene muy pocas posibilidades por no decir ninguna de viabilidad a futuro, si es importante que la gente de Jerez se sienta bien. Dentro de nuestras posibilidades y siempre que se cumpla la ley, vamos a intentar que los xerecistas de corazón, estén apoyando al equipo que estén apoyando, pues se sientan lo mejor posible. Lo hemos hecho con el Industrial, con el FC y con cualquier equipo que se nos ha acercado, incluso, con el Xerez Deportivo.

-Tras darse a conocer que será el candidato del PP su primera medida ha sido solicitar un encuentro con Susana Díaz. ¿Confía en que le responderá?

-Espero que Susana tenga la altura de miras de reunirse con quien ahora mismo tiene más posibilidades de ser alcalde de Jerez. Y sobre todo lo haga teniendo en cuenta que ahora mismo hay una alcaldesa en la ciudad que no cuenta ni en Jerez ni en el partido. Una cosa es el rol político y otro el institucional. Si Susana Díaz nos da una reunión para hablar de los temas de Jerez nosotros la vamos a aceptar desde la más absoluta responsabilidad institucional y evidentemente sin llevarlo al tema de la disputa política. Jerez necesita que haya un reconocimiento de capital por parte de las Administraciones y la Junta de Andalucía tiene el 80% de las competencias. Es razonable que Susana Díaz se reúna con el principal partido de la oposición en Jerez que, además, es el más votado. No sé qué va a hacer, parece que Susana Díaz siempre ha tratado a Jerez como un pueblo cuando debería tratar a Jerez no como una ciudad sino como una capital. Si no contesta en un mes, como parlamentario andaluz voy a propiciar que tanto en el pleno como en las comisiones correspondientes se dé explicaciones de las cuestiones pendientes que la Junta tiene en Jerez. Si nos da la reunión, mucho mejor porque vamos a poder hablar de primera mano de los asuntos que importan en Jerez y si no nos la da, vamos a seguir trabajando y la voz de Jerez estará en el Parlamento mientras Antonio Saldaña esté allí.

-Resumidamente, ¿cuáles son esas necesidades más urgentes que dependen de la Junta?

-En el hospital no se ha culminado la modernización y no es normal que no tenga UCI pediátrica, además, tienen que culminar el mapa sanitario; hay un déficit importante de infraestructuras como la Ronda Sur y los tres convenios de penetración; y hay servicios sociales importantes como la residencia de La Granja y la valoración de la Dependencia. Además, no es normal que un centro de formación ocupacional como San Juan de Dios esté cerrado siendo el desempleo una de las principales preocupaciones que hay en la ciudad. En materia educativa tenemos que dejar de ser la principal ciudad con aulas prefabricadas de Andalucía... intento hacerlo breve pero es que la Junta tiene el 80% de las competencias en la ciudad y debe tomar conciencia de que Jerez debe tener un tratamiento de capital y estar a la altura de otras capitales.

-¿Qué cambio ha sufrido la ciudad desde que el PP salió de la Alcaldía?

-A nivel de proyección internacional la ha perdido toda, nosotros éramos antes noticia nacional porque Jerez era Capital Mundial del Motociclismo y hemos empezado a ser noticia por las sandalias de la alcaldesa o porque vamos a quitar el busto de Pemán del Villamarta, por chascarrillos de la prensa rosa. A los jerezanos no nos gusta que sea así. Jerez ya no es noticia en positivo a nivel nacional ni internacional, Jerez está más sucia y se han paralizado nuevos proyectos. Nos hemos convertido durante este tiempo un poco en el hazmerreír en las noticias nacionales, cuando Jerez por lo que tiene que estar es por ser una ciudad con categoría y de las más importantes del mundo.

-¿Cuáles son las prioridades en la agenda política de Antonio Saldaña de aquí a las municipales?

-Vamos a empezar, en breve, un proyecto muy importante en el que se van a desarrollar las líneas estratégicas en determinados ámbitos. En ese proyecto vamos a poner la semilla de ese concepto de Jerez capital que se merece en muchísimos ámbitos. Ese va a ser un proyecto importante donde en determinados ámbitos se van a ir incorporando personas que van a liderar los proyectos que se pondrán en marcha por el PP una vez que lleguemos a la Alcaldía en 2019. Un segundo punto importante es estar en la calle con la gente, te tienen que conocer y ver cómo eres. Y por último, hay proyectar con todo ese trabajo hecho una esperanza de futuro para Jerez en tres ámbitos concretos: en el empleo para atraer nuevas inversiones y cambiar las chimeneas por los datos, por empresas de nuevas tecnologías; en una ciudad excelente en la prestación de los servicios; y en la imagen y la proyección de Jerez, que va a permitir que se genere empleo y riqueza.