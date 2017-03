Ellas, a las riendas

De un acto institucional a un espectáculo ecuestre. Así planteó ayer el Ayuntamiento la celebración del Día Internacional de las Mujeres. La jornada contó con una mesa redonda en la que intervinieron las protagonistas de la campaña 'Ellas lo han conseguido, ¿y tú?', varias profesionales de la ciudad destacadas en sus respectivos ámbitos. Participaron la nadadora Conchi Badillo, la triatleta Mónica Ortiz, la empresaria Belén Pelsemaeker y la periodista y empresaria Sonia Arnaiz. El manifiesto por la igualdad realizado por el Consejo Local de las Mujeres lo leyó al público asistente en el Recreo de las Cadenas la cantaora y representante de la Fundación Secretariado Gitano Felipa Medrano, una reconocida figura por la igualdad. Medrano hizo mención a la situación de las mujeres refugiadas y de las marchas en Estados Unidos contra el presidente Donald Trump, denunciado por sus actitudes machistas. El acto contó con la presencia también de la directora general de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo de la Junta, Carmen Arjona, y de su homóloga en el área de Actividades y Promoción del Deporte, la ex esquiadora profesional María José Rienda.

Asimismo, se entregaron los premios Racimo y Filoxera, un reconocimiento y un tirón de orejas, respectivamente, a aquellas personas o entidades en igualdad de género. El historiador Juan Luis Sánchez Villanueva, premio Filoxera, recogió el galardón por sus proyectos educativos en el Santa Isabel de Hungría y sus estudios dentro de la cátedra de Género e Historia de la UCA. "Me sorprende que la mitad de nuestra sociedad haya sido maltratada por la otra mitad de la sociedad", dijo. "Me sorprende que esa mitad agresora no sea consciente que son sus madres, hijas o esposas las esclavizadas, ¿para cuándo ese pacto contra la violencia machista? Que pacten ya los partidos".

El Racimo de Honor, a propuesta del Ayuntamiento, recayó sobre Sor Agustina Barcia, fallecida el pasado mes de enero y conocida por ser durante décadas la delegada de alcaldía de Lomopardo. En su nombre, recogió el premio Sor Amelia López, de la misma congregación de las Hermanas de la Caridad. Además, se proyectó un vídeo en el que se explicaron detalles de su labor en la barriada rural, entre las que resultan destacable su apoyo a mujeres maltratadas.

Cabe mencionar que el premio Filoxera ha ido a parar este año al cantante Maluma, pues el jurado calificó como 'misóginas' la letra de su single 'Cuatro babies'. Además, se hizo una mención especial a la cobertura de los últimos Juegos Olímpicos por parte de los medios de comunicación deportivos, que volvieron a centrar sus informaciones en los méritos masculinos, según recogió el jurado, compuesto por profesionales de la información de la ciudad.

Al terminar estos actos, llegó el momento del espectáculo principal, una exhibición especial de doma clásica en honor a las mujeres, versión modificada del conocido y central espectáculo de la Real Escuela 'Cómo bailan los caballos andaluces'. Bajo el nombre 'Sol y ritmo', contó con un carrusel protagonizado sólo por mujeres -una profesional y nueve alumnas-, algo que no había ocurrido nunca. En el público destacó la presencia de mujeres de asociaciones vecinales o federaciones feministas. Por otro lado, el Ayuntamiento anunció ayer que se sumó a un paro mundial en los centros de trabajo de cinco minutos al mediodía por el Día de las Mujeres.