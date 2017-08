El río de dinero que se marcha

Las leyes locales, en muchas ocasiones, son un lastre. Un ancla que hay que arrastrar. Un perfecto ejemplo es el vía crucis que deben padecer las empresas hortofrutícolas que aspiran a hacer negocio en la ciudad. Son tan grandes las trabas que en muchas ocasiones no tienen más remedio que poner punto final a unas inversiones que generarían empleos y riqueza.

Pongamos un caso como ejemplo: un empresario al que le va bien el negocio decide ampliar sus naves. He aquí el primer choque con las leyes locales, que son absolutamente intransigentes con la edificabilidad. Si quiere suelo debe comprarlo pero, en muchas ocasiones, "el vecino no está dispuesto a vender", señala a ese medio Miguel Ángel Otte, ingeniero agrónomo, delegado en Cádiz del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos y miembro del Consejo Económico y Social de la ciudad. "Lo hemos denunciado decenas de veces, pero tras reconocerse el problema plenamente no se ha hecho nada al respecto".

Otro gran problema radica en que una empresa que realice una primera transformación (como puede ser el lavado de un cargamento de tomates) debe disponer de un terreno apropiado que se encuentre al menos a dos kilómetros del casco urbano de Jerez. Las pedanías también tienen sus reglas, en este caso un kilómetro a su alrededor. "Lo que sucede finalmente es que el inversor encuentra las condiciones legales en San José del Valle. Y hay que tener en cuenta -añade- que el reto principal es estar al lado del producto. Es decir, muy cerca de donde se produzca para que conserve sus propiedades el máximo tiempo posible".

Todos estos problemas están provocando que lo que podría ser un chorro de dinero para la ciudad se esté marchando a otros lugares donde los problemas, y la lógica, priman por encima de una legislación absurda y caduca.

El problema en cuestión lleva varios años sobre el tapete de las administraciones. Se trata de las posibilidades de que dispone una empresa agroalimentaria para ampliar sus instalaciones en suelo no urbanizable. En primer lugar apunta al hecho de que la cercanía es un valor esencial cuando de productos de la huerta se habla. "Hay productos como la chirivía que apenas te dan tres horas entre la recolección y su primer tratamiento", señala Otte. En segundo lugar se encuentra el hecho innegable de que se trata de compañías que necesitan de muchísima superficie edificable, para guardar lo recolectado, las máquinas cosechadoras... sin olvidar que, es obvio, estas empresas tienen en determinadas temporadas un importante trasiego de vehículos que aportan la materia prima.

A nadie se le escapa tampoco que una empresa de primera transformación puede llegar a ser molesta para los ciudadanos. En muchas ocasiones necesitan de balsas de decantación, de balsas de evaporación y suelen, como es muy sabido en Jerez, oler, como es el caso de la Azucarera del Guadalete en el polígono El Portal.

Hay que tener en cuenta que un primer procesamiento debe llevarse a cabo según las condiciones narradas más arriba. No así una segunda transformación, cual podría ser el caso de transformar el tomate cosechado en tomate frito. Dicha actividad sí podría llevarse a cabo en un polígono industrial.

Este sector productivo, vital para la zona, sufre, en buena parte, los efectos de los desmanes perpetrados durante años en el suelo no urbanizable de Jerez, donde con la excusa de levantar una nave al final se construía un chalé. "Pagamos justos por pecadores", sentencia Otte. "Todo podría solucionarse con una redacción lógica de los planes generales de urbanismo", dice este representante del Consejo Económico y Social. Pero no ha sido así. Ni mucho menos. "Ha habido empresas que se han marchado. Y es lamentable".

Otte recuerda que ha sacado este problemático asunto en muchas reuniones del Consejo Económico y Social "donde se ha considerado acertadamente que es un grave problema... pero nadie ha hecho absolutamente nada".

Las prohibiciones mencionadas al principio de este artículo (dos kilómetros respecto al casco urbano de Jerez y de un kilómetro respecto al de las pedanías) provocan haya que irse tan lejos que el transporte de la materia prima se erige en un problema. "La respuesta que obtenemos de la Administración local es simple: pues compre usted. Pero es que el vecino puede o no estar dispuesto a vender. Si no es así, si no puedes comprar ni ampliar los puestos de trabajo quedan en entredicho".

Vayan unos ejemplos a este respecto. En Jerez se permite una edificabilidad del 10% si tienes cuatro hectáreas de terreno; en Sanlúcar se ofrece un 30% en una sola hectárea; en Vejer se piden seis hectáreas para levantar una nave de 2.000 metros cuadrados (45x45 metros) "que es lo menos que se suele 'despachar' para una actividad de esta índole", añade este representante del Colegio de Ingenieros Agrónomos. "Quienes quieren ampliar no pueden y las empresas de nueva ubicación deben irse, literalmente, al quinto pino". Todo ello es riqueza que se marcha, empleos (hasta 300 en temporada por cada una de ellas) que se quedan sin cubrir. Este medio tiene constancia de que hay numerosas empresas afectadas por esta locura urbanística, cuales son los casos de Montesierra, Agrícola de Villena o Prim'co (Guadalcacín).

Por si fuera poco, a todo ello se une el hecho de que la Administración autonómica, la Junta, siempre ávida de ingresos, se une al problema. "Debe dar el visto bueno pero debes pagar un 10% de licencia y un 10% de aval como prestación compensatoria. Lo que hacen es obvio: comprobar que cumples con las leyes urbanísticas del municipio donde vas a poner en marcha tu empresa".

Sería mucho más fácil si este proceso no tardara seis meses. Al final se tarda dos años en poner en marcha una empresa de esta índole. Mucho tiempo. Demasiado. "Pero lo más grave es que esto no sucede en otras comunidades".

Jerez y la provincia están especializadas en la actualidad en una serie de cultivos que marchan a multitud de destinos. Se trata, sobre todo, de puerros, zanahorias, chirivías y boniatos. Multinacionales lo hacen aún. Vefremos si dura.