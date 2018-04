Los robos en los domicilios crecen casi un 20% en un año en la ciudad

Jerez se puede considerar hoy una ciudad más segura que lo que lo era a finales del 2016. Los balances del Ministerio del Interior sobre infracciones penales vienen a resumir que éstas han descendido un 1,8% en el último año. Eso sí, estos datos hay que analizarlos porque una cosa son las estadísticas y otra muy distinta el sentir de la calle. Los porcentajes son engañosos pues, como ha sido el caso, que se pase de ningún intento de secuestro en 2016 a uno en 2017 supone un 100% de crecimiento en las referidas infracciones penales, las cuales (al menos en esta peligrosa modalidad delictiva) apenas tienen incidencia en la población: una familia afectada entre las casi 60.000 que conforman la ciudad en la actualidad.

Son los delitos más comunes, los más habituales (y fastidiosos para el ciudadano), los que ayudan a entender por dónde avanza la delincuencia en la ciudad. Es el caso, por ejemplo, de las dos modalidades delictivas que más afectan a cualquier persona. Se trata de los robos, ilícitos en los cuales debe mediar la fuerza, ya sea en las cosas (romper una puerta, una ventana o una pared...) o en las personas (amenazas con armas o con fuerza física). Ambos constituyen, sin duda alguna, la piedra angular sobre la que se sustenta la seguridad ciudadana.

En el capítulo de delitos de máxima gravedad hubo un homicidio y un secuestro

A este respecto, cabe destacar que los hurtos ('robos' en los que no media la violencia, como por ejemplo un carterista) han descendido un 6,3%. Se ha pasado de 3.678 en 2016 a 3.448 el año pasado. Los promedios, pese al descenso, siguen siendo altos. No en vano vienen a suponer un promedio de nueve hurtos diarios. Pese a todo, las sospechas a este respecto apuntan a que en muchas ocasiones se confunden pérdidas con hurtos. Las falsas denuncias a este respecto son escasas ya que las compañías de seguros suelen cubrir los robos, no así las sustracciones.

Los robos, por su parte, se han visto seriamente incrementados de enero a diciembre de 2017. Interior suele hacer tres divisiones: de un lado los que se llevan a cabo contra personas ejerciendo la violencia o la intimidación, de otro los que se perpetran en establecimientos y otras instalaciones y, para terminar, los que se cometen en domicilios. Los primeros, es decir los atracos, 'sirlas' y asaltos callejeros, han experimentado un destacable descenso de siete puntos (de 256 a 238 casos), mientras que en los restantes se abre un caballo de batalla realmente fuerte para los agentes del orden. No en vano, los robos en establecimientos se han disparado un 11%, mientras que los robos en casas y pisos particulares lo han hecho en casi un 20%. Son unas cifras preocupantes que, para colmo, se han visto incrementadas (en su modalidad de robos en tiendas) en el primer trimestre del año en curso especialmente en la zona centro de la ciudad. Todos los indicios apuntan a delincuentes de permiso o recién salidos de la prisión que buscan dinero fácil para gastarlo en drogas.

Otro ilícito penal que causa honda desazón en la ciudadanía es la sustracción del vehículo, una herramienta esencial para desarrollar las actividades diarias. Estas faltas han descendido un 5,2 por ciento, pasándose de los 250 robos a lo largo de 2016 a los 237 de 2017.

En otros ámbitos, cabe reseñar que las peleas o riñas tumultuarias también están al alza. Se ha pasado de 70 casos en 2016 a 98 el año pasado, lo que ha supuesto un incremento de nada menos que el 40%. Los delitos por tráfico de drogas también han experimentado una considerable subida del 28,2%.

En el lado positivo de las estadísticas, cobra especial importancia el descenso en delitos tan graves como los intentos de homicidio, que han pasado de 5 a 2 en apenas un año (-60%).

Desgraciadamente, donde la situación ni ha mejorado ni ha empeorado entre el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre pasado, ha sido en lo que respecta a los homicidios consumados: uno en 2016 y otro en 2017. El caso padecido a este respecto el año pasado fue el de un joven apuñalado en el polígono de San Benito tras una discusión con unos amigos con los que, hasta hacía un momento, había estado jugando a videojuegos.

También se han visto rebajados los delitos contra la libertad e intimidad sexual (tan en boga ahora con la difusión de fotos y vídeos a través de Internet) de 65 se ha pasado a 50, mientras que las violaciones (agresión sexual con penetración) han pasado de 9 casos a 4 (-55,6%).

El resto de delitos de esta índole (abusos) también han experimentado una sensible rebaja de 56 a 46 (cuatro al mes).