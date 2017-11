Se rompe el pómulo al ser atropellado por un ciclista en una acera de la calle Medina

"Ciclista, en las aceras no debes ir subido en la bicicleta. Debes llevarla de la mano para evitar accidentes o atropellos ya que el espacio es reducido y el peatón tiene siempre la prioridad". Así de claro lo deja la normativa vigente, sin embargo, todavía hay muchos ciclistas, al menos en esta ciudad, que no atienden a las normas. Son muchas los ciudadanos-peatones que se quejan de que aún hay ciclistas que no se bajan de la bici en las aceras y que además, conducen a gran velocidad. De hecho, días atrás, un peatón sufrió un atropello por parte de un ciclista que iba "a gran velocidad" -según testigos- por la calle Medina, un hecho que provocó la caída del viandante y la rotura de uno de sus pómulos. El ciclista fue denunciado.

Asimismo, merece la pena recordar que en los carriles-bici, "se debe circular a velocidad de paseo, es decir, a no más de 20 kilómetros por hora y que hay señales pintadas en el suelo y también verticales que advierten de los puntos de intersección".