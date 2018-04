Los rostros de 'Jerez es tu casa'

Diario de Jerez entregó ayer los I Premios 'Jerez es tu casa', una iniciativa que ha contado con la colaboración de Urbaser y el Ayuntamiento. El acto se celebró en el Salón Noble del Ayuntamiento y contó con la presencia de la alcaldesa, Mamen Sánchez, del teniente de alcaldesa de Sostenibilidad, Participación y Movilidad, José Antonio Díaz, del director de Diario de Jerez, Rafael Navas, y del delegado de Urbaser en la ciudad, Miguel Ángel González Alba.

El Hospital San Juan Grande, la fuente de la Rotonda de los Casinos -distintivo que recogió un trabajador de Infraestructuras-, la Venta Esteban, el Hospital Jerez Puerta del Sur, el Parque Empresarial y el Hotel Ibis fueron los establecimientos y espacios públicos reconocidos por su labor de sostenibilidad, en un concurso que ha tenido la singularidad de que tanto las propuestas como las votaciones en la fase final han llegado a través de los ciudadanos. "No queríamos que hubiese de partida unos nominados, sino que fueran los jerezanos los que nominasen de partida a los que iban a llegar a la final y después también seleccionaran a los ganadores", declaró el director de Diario de Jerez, Rafael Navas.

La concienciación y la educación para la sostenibilidad, entre los objetivos de la iniciativa

Los objetivos de este concurso han sido la concienciación y la educación "para alcanzar ese concepto de sostenibilidad entendido como desarrollar las necesidades del presente sin comprometer las del futuro", destacó Navas. El director de este periódico puso en valor la alta participación -que se ha realizado a través de diariodejerez.com- y reconoció la importante labor de los establecimientos y espacios premiados "en pro de la limpieza y sostenibilidad. Queremos que los jerezanos también se den cuenta de que la limpieza no es sólo cuestión del que tiene un negocio sino de todos". Navas añadió que "me encantaría que no sólo los galardonados de este primer concurso muestren con orgullo en sus establecimientos estos distintivos de calidad, sino motivar a otros muchos para próximas ediciones", al tiempo que agradeció a los jerezanos su respuesta a esta primera convocatoria de 'Jerez es tu casa', "porque sin vosotros no tendría recorrido esta iniciativa".

En este sentido destacar que ayer también se quiso premiar dicha participación con la entrega de cinco tarjetas regalo de 100 euros en Leroy Merlin facilitadas por la citada marca colaboradora con los premios.

La alcaldesa agradeció "a Diario de Jerez, a Urbaser y a los ciudadanos y ciudadanas participantes su compromiso para que estos I Premios 'Jerez es tu Casa' supongan un reconocimiento de la concienciación de cuidado de nuestras calles, plazas, espacio público, así como a estos establecimientos y edificios que son ejemplo de buenas prácticas y gestión".

"El propio lema lo resume: debemos cuidar el espacio público, que es de todos, como nuestra propia casa, porque también es nuestra casa. No sólo se trata de que Jerez disponga de un servicio de limpieza viaria de calidad, con maquinaria adaptada a los tiempos y a las necesidades de la ciudad, sino de promover una conciencia desde edad escolar hacia la sostenibilidad", destacó Sánchez. La alcaldesa deseó que estos premios "tengan muchos años de continuidad y los vamos a potenciar en los colegios para educar a los más pequeños. Con esta campaña se pone en valor el esfuerzo de muchas personas. Tenemos que educarnos para mantener la ciudad limpia y cuidada". Por último, González Alba señaló que estas iniciativas "son buenas para que prospere la educación, la sostenibilidad y para luchar para que la ciudad esté mejor".