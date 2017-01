A la salud de Hemingway

Descubrirnos a nosotros mismos. Fue una de las muchas cosas que hizo Hemingway por este país. Por ello, las Bodegas Fundador acogieron ayer la presentación de la guía literaria y gastronómica 'Comer con Hemingway', con motivo del 90 aniversario de la publicación de la novela 'The Sun Also Rises (Fiesta)' cuyos protagonistas beben brandy Fundador. "Una guía foto-literaria-turístico-grastronómica basada en la figura del Premio Nobel y Premio Pulitzer, un genio que se enamora de una tierra, una gente y, sobre todo, de una gastronomía", apuntó el autor, el periodista navarro Javier Muñoz. Una concurrida presentación en la que estuvieron presentes la directora de Marketing de Bodegas Fundador, María Eugenia Herrera; el autor de la guía, Javier Muñoz; el chef del restaurante La Carboná de Jerez, Javier Muñoz, que colabora en la obra; y el escritor Edorta Jiménez, natural de Mundaka y experto en la figura de Hemingway, y el teniente de alcaldesa de Urbanismo, Dinamización Cultural, Patrimonio y Seguridad, Francisco Camas.

El autor apuntó que el escritor americano, que llega a Andalucía en el año 1923, "está relacionado con otros muchos más territorios aparte de Pamplona, y con otras tantas facetas no sólo los toros o la gastronomía". Muñoz ofrece en la guía una visión de Hemingway desde 1923 hasta 1931. Una obra que sigue los pasos de Hemingway a través de las ciudades y lugares citados en la novela 'The Sun Also Rises' y en los libros y cartas posteriores y anteriores del escritor estadounidense, y supone un paseo turístico-gastronómico por el Brandy de Jerez a través de Fundador, por los territorios de Navarra, La Rioja, Euskadi, Aragón y Pays Basque français-Iparralde y por las ciudades de Madrid y París. La guía está escrita en castellano, inglés y francés, y presenta una recopilación de fotografías y recuerdos de Hemingway en esta parte de Europa. Hay que destacar que Hemingway estuvo en Jerez en 1959, y de ello hay referencias en los periódicos de la época como Diario de Jerez.

Un trabajo, fruto de dos años de investigación, que contiene cientos de fotografías inéditas del autor de 'El viejo y el mar' procedentes de archivos de Boston. "Una de las patas fundamentales del libro son los 52 cocineros de 44 restaurantes que generosmente han participado en el libro ofreciendo sus recetas y sus secretos", añade Muñoz. En cada uno de los lugares en los que estuvo Hemingway, un cocinero o cocinera presenta el menú que mejor define su restaurante y la zona en la que se asienta. Las personas que adquieran el libro también tendrán acceso a la elaboración de cada receta y a los secretos de los mejores chefs de cada territorio. La guía y los 52 chefs que colaboran buscan también rendir homenaje al cocinero Luis Irizar, uno de los grandes maestros de la cocina internacional y uno de los artífices de la transformación de la cocina.

Por su parte, el cocinero Javier Muñoz aseguró que ha sido "un orgullo poder participar en este libro. Cuando nos lo propusieron, no lo dudamos porque es un proyecto apasionante en el que se fusionan dos culturas, la del norte con Andalucía, con Jerez y con sus vinos, un consumo que hay que defender y que ha sido tan apreciado desde antaño".

El escritor Edorta Jiménez calificó la guía como un "cruce de caminos, el mismo que Hemingway con la gastronomía. Una obra lejos de los tópicos acerca del autor", que llevará al lector a descubrir otras muchas facetas del escritor.

Francisco Camas felicitó al autor de esta publicación, que ha sido seleccionada recientemente por los premios Gourmand World Cookbook como la mejor publicación de España en la categoría 'Cooking Schools', y agradeció a bodegas Fundador la presentación de esta guía y su colaboración en la promoción del Brandy de Jerez.