El sector empieza a poner en carga pequeñas bolsas de suelo

Tras tocar suelo, a la actividad urbanística no le queda más que remontar. Por ello, y tal y como vienen sosteniendo los responsables de la Delegación de Urbanismo desde hace más de un año, se está apreciando un cierto renacimiento de la actividad constructiva en la ciudad. Muestra de ello es que en la actualidad hay cuatro promociones en obras y ya se anuncian, al menos, otras dos a corto y medio plazo. A esto se une que las distintas estadísticas de venta de viviendas confirman que lo peor ya pasó con unas cifras muy superiores a la de los años que siguieron al estallido de la burbuja -en el primer semestre se registraron 906 transacciones inmobiliarias, casi el doble de las registradas en 2013 según datos del Ministerio de Fomento-.

Esta reactivación no solo se está notando en parcelas ya urbanizadas sino que también se están realizando los trámites para poner en carga algunos suelos que quedaron pendientes de desarrollarse del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que estuvo vigente entre 1995 y 2009. Ahora bien, no hay que lanzar las campanas al vuelo puesto que son pequeñas pastillas ya que los promotores no solo no siguen teniendo la capacidad para afrontar un desarrollo de las dimensiones que requiere un plan parcial sino que tampoco hay mercado suficiente que rentabilice una operación de esta envergadura.

Ahora bien, una firma jerezana, Iniciativas e Inversiones Inmobiliarias del Sur SL, tramita en la actualidad el estudio de detalle para el desarrollo de una parcela situada en las inmediaciones de la Hijuela del Membrillar. Ahora bien, aunque no sea un desarrollo que destaque por sus números (la edificabilidad ronda los 28.000 metros cuadrados), sí es simbólico porque desde 2015 la Delegación de Urbanismo no tramitaba una figura de planeamiento destinada a la edificación de viviendas. No en vano, los anteriores correspondieron precisamente, a varias parcelas ubicadas muy cerca de El Membrillar, concretamente en la avenida de Europa, y al desarrollo de La Hoyanca (este último no se ha ejecutado).