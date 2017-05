La selectividad del despropósito

Seguramente, la generación del 99 no olvidará en su vida la Lomce. No lo olvidará porque su último paso hacia la universidad se está convirtiendo en un auténtico calvario. Tanto que en los últimos meses, su día a día ha sido un sinvivir. El suyo, el de sus familias e incluso el de su profesorado, que han tenido que enfrentarse a despropósitos continuos. Hasta la propia Junta de Andalucía, en su última publicación en el Boja, hablaba expresamente de "incertidumbre en alumnado, profesorado y familias". Esto se puede traducir perfectamente con un dato. La última instrucción publicada en el Boja respecto a estas pruebas de acceso a la universidad se hizo oficial hace ahora casi un mes, el día 28 de abril.

Así las cosas, con las pruebas a la vuelta de la esquina, 12, 13 y 14 de junio, el esfuerzo de los centros educativos, del propio profesorado y sobre todo del alumnado intenta otorgar a la próxima convocatoria una sensación de normalidad que no tiene. Posiblemente los cambios introducidos no serán tan agresivos como se esperaba, pero la sensación de inestabilidad e incertidumbre creada en torno a estas pruebas está marcando su previo desarrollo.

Inicialmente, el primer día, 12 de junio, la estructura se mantiene como hasta ahora, o sea, se realizarán los exámenes de Historia de España, Lengua castellana y Literatura, y Lengua extranjera, pruebas a las que se tendrán que someter todos los alumnos.

En este último examen, el de idiomas, la Consejería de Educación anunció el pasado 28 de abril que el alumnado podrá elegir como primera lengua extranjera cualquiera. Es decir, podrá examinarse de alemán, francés, italiano, portugués o inglés, y no sólo de inglés como era hasta ahora. En ese mismo Boja se recogía además que el alumnado podrá elegir la modalidad de Bachillerato por la que se presentará a la prueba.

Pero este cambio no ha sido el único dentro de estas tres pruebas (sólo mantiene su estructura Lengua y Literatura). Otra modificación importante la ha sufrido Historia del España, que ha llegado con el curso empezado. Así, si habitualmente ésta comprendía el periodo que va desde final del dieciocho al siglo veinte, desde este año se ha añadido también otro bloque que se inicia en la Prehistoria. La decisión también ha provocado un cierto revuelo y preocupación entre el alumnado, que sólo tienen tres horas semanales de esta asignatura. No obstante, el hecho de que se puedan elegir dos alternativas ha minimizado el problema. Un día después, el 13 de junio por la mañana, los estudiantes deberán hacer una de las materias troncales, que pueden ser matemáticas, latín, matemáticas aplicadas a las ciencias sociales y fundamentos del arte.

A esta fase de la prueba, es decir, los cuatro primeros exámenes, se le denominará ahora Fase de Acceso, algo que antes era la Fase General. Según se recoge en la web del Distrito Único Andaluz, con la nueva normativa no será necesario obtener un mínimo de nota en cada examen por separado (cada examen se corrige con hasta dos cifras decimales), pero sí es necesario, para superar la prueba, que la calificación de esta fase de acceso sea igual o superior a 4, calculada con 3 cifras decimales exactas.

¿Qué quiere decir esto? Pues que este cuarto examen es como si tuviese doble puntuación. Me explico. Evidentemente sirve para hacer la media del expediente (recuerden que el 40% sale de la denominada fase de acceso, y el 60% de la calificación obtenida por el alumno en 1º y 2º de Bachillerato), pero también se tiene en cuenta para subir nota. Pongámos un ejemplo. Si un alumno obtiene una nota extraordinaria en el examen de esta cuarta troncal en función de su modalidad (Matemáticas, Latín, Matemáticas aplicadas a las Ciencias sociales o Fundamentos del arte), y también lo borda las otras tres comunes puede lograr 14 puntos (lo máximo) sin necesidad de presentarse a más materias.

También ese mismo día están programadas las pruebas de la ahora denominada fase de admisión, anteriormente fase específica. Éstas servirán exclusivamente para subir la nota con la que mejorar las posibilidades acceder a los grados más competitivos o los que vayan buscando.

En este punto, los alumnos podrán realizar hasta cuatro exámenes, aunque solamente se tendrán en cuenta los dos en los que consigan mejores resultados para subir sus calificaciones. De esta forma pueden conseguir hasta cuatro puntos adicionales, que computarían un máximo de 14.

Los exámenes fijados para ese día serán Historia de la música y la danza, Técnicas de expresión gráfico-plástica, Química, Dibujo artístico, Cultura audiovisual, Geología y Griego.

El último día, el 14, se efectuarán las demás pruebas voluntarias para elevar la nota de admisión a la universidad. Será el turno de asignaturas como Análisis musical, Diseño, Geografía, Biología, Tecnología industrial, Dibujo técnico, Economía de la empresa, Artes escénicas, Ciencias de la Tierra y del Medio ambiente, Física, Historia del arte e Historia de la filosofía.

Curiosamente, en esta última, en Historia de la Filosofía, se ha modificado el modelo de examen también con el curso empezado, en concreto en diciembre. Inicialmente, filosofía de 1º de Bachillerato formaba parte de las obligatorias, pero finalmente ha pasado a ser optativa para los alumnos del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales. A ello hay que añadir la desventaja con la que parten de inicio los alumnos andaluces, ya que sólo tienen 2 horas semanales de esta asignatura, por las cuatro que puede tener, por ejemplo, un alumno en Madrid.

Algo parecido ha ocurrido con la conocida CTM, Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente, que a principios de curso no iba a entrar en la prueba, pero finalmente sí ha sido incluida como optativa para los alumnos que cursen Bachillerato de Ciencias.

Dichos cambios son la punta del iceberg de una película que comenzó el 9 de diciembre, cuando las reválidas, que inicialmente iba a realizar Educación, pasarían a las universidades gracias a la aprobación de un real decreto, que quedó confirmado el 22 de diciembre. Fue entonces cuando se arrancó la cuenta atrás para la denominada Prueba de Evaluación de Acceso a la Universidad (Pevau).

Desde que comenzó el curso, muchos padres han mostrado su indignación por cómo se están haciendo las cosas. La mayoría consideran que se está "jugando con el futuro de nuestros hijos" y no entienden tanta improvisación. Lola es una madre cuyo hijo se examinará en junio. "Lo que no es comprensible es que si se aprueba una ley, la Lomce, y va a entrar en vigor, no haya nada preparado. Te puede gustar más o menos, puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero si es una ley que va a entrar en vigor, hay que tenerla preparada, no lo que han hecho", lamenta indignada.

La misma opinión tienen desde la Federación de Ampas de la ciudad (Flampa). Su presidenta, Geli Sánchez, confiesa que está siendo "un curso muy complicado para las familias y el profesorado", y pide a las instituciones "que no sigan con ese descontrol".