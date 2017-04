El fin de semana cofrade rozó el caos por la ausencia de patrullas

El plante de la Policía Local comenzó el Viernes de Dolores. Ese día ya procesionaron algunas pasitos de asociaciones por las barriadas pero apenas se notaron incidencias, debido en parte a la escasa envergadura del evento. El sábado, por contra, ya se vivieron momentos de peligro relacionados con la ausencia de algunos cortes de tráfico clave. Uno de ellos ocurrió en la rotonda de Cuatro Caminos al paso de la hermandad de la Sed. Fue el propio público presente el que alertó de la situación e impidió el paso de los vehículos. Se cortaron dos carriles y uno de ellos quedó libre para coches. El problema llegó cuando tomó la glorieta un autobús.

El Domingo de Ramos fue la Unión de Hermandades la que advirtió a las cofradías de posibles problemas de tráfico. De hecho, sólo trabajaron 26 policías. Dos agentes de la Policía Local se presentaron quince minutos antes de que se realizara la estación de penitencia de El Perdón y dijeron a los encargados que saldrían bajo su propia responsabilidad. "Yo les dije que la seguridad les correspondía a ellos, no a nosotros", contaba ayer Blas Márquez, teniente de hermano mayor.

El resto de hermandades se vio en las mismas. "Detrás de la Virgen de La Paz venía una cola de 40 ó 50 coches. Tuvimos que cortar nosotros mismos las calles", señalaba ayer Francisco Rodríguez, hermano mayor de La Coronación. "Nos dijo la UU. HH. que nos echaría una mano y que fuéramos resolviendo los problemas en la medida de las posibilidades".

David Dormido, de La Pasión, explicaba por su parte que "un agente del barrio que no tenía que trabajar se puso el uniforme y echó una mano en los cortes de tráfico". Momentos complicados vivió el Transporte a su paso por Carpintería Baja. "Había poca o ninguna afluencia de agentes. Estamos indignados. En la plaza San Juan nos encontramos con una cuba que por poco una persona se cae dentro de ella. Afortunadamente no pasó nada. Y en Carpintería Baja había una gran cantidad de gente. Allí coincidíamos a la vuelta con la Estrella y entre los dos fueron pasando coches. Podría haber pasado algo más. Y en calle Guadalete no habían retirado los vehículos", denunciaba ayer Manuel Monje, de El Transporte