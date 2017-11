"La semilla del belenismo entra con el belén de corcho, papel y serrín"

Desde el pasado 26 de mayo, Ramón García preside la Asociación de Belenistas de Jerez, una nueva etapa dentro de la entidad que está afrontando con "bastante optimismo, con muchas ganas y responsabilidad". "El año pasado cumplimos 40 años y en este tiempo hemos marcado un antes y un después en hacer belenes. Ahora tenemos que afrontar el futuro, buscando mantener el estatus, la creatividad y búsqueda de cantera", declara Ramón.

Precisamente atraer nuevos belenistas es uno de los objetivos que se ha marcado el presidente. "Nos vamos haciendo mayores y hay que buscar mecanismos para atraer a nuevos belenistas. Hay generaciones sí, pero hay que hacer el trabajo de cantera, de la juventud. Hay jóvenes de 15, 16, 17 años que tienen el gusanillo de hacer un belén pero no saben cómo incorporarse, no encuentran su lugar en la asociación. Tenemos que buscar ese puntito para que esa juventud entre por estas puertas", remarcó García.

Desde finales de febrero los belenistas empiezan a trabajar en sus nuevas obras. "Ahora en noviembre las instalamos para que Jerez vea nuestras creaciones. A los belenistas nos une la sensibilidad del Nacimiento. Somos artistas. Es como un pintor, un escultor, un bailaor... Nosotros somos belenistas y expresamos nuestro arte creando belenes e intentamos que transmitan cosas", subraya el presidente.

La Asociación tiene previsto a partir de este año "hacer más cursos, no sólo de iniciación, sino de especialización, de temas de construcción... También queremos concertar algo con el Ayuntamiento para acercarnos a los chavales e ir a los colegios o que vengan aquí y enseñar cómo hacer un belén". "Quizás hemos transmitido que realizar un belén es algo muy complicado, pero se puede hacer con dos palos y papel. Es cuestión de tiempo, creatividad y ganas. Y todos los estilos son válidos", declara García. Como el abanico es tan amplio, lo mismo se puede disfrutar de un belén en una bodega (fue uno de los dioramas del año pasado) como otro en una tradicional zambomba jerezana, una escena que pronto se podrá disfrutar en una de las creaciones en la Asociación, situada en la calle Chancillería. "En estos últimos meses del año lanzamos toda la artillería. Estamos enfrascados en los últimos trabajos de acondicionamiento del Museo del Belén (calle Circo) porque el día 17 se abrirá al público. Hemos ampliado temario para que el visitante lo vea vivo y queremos que el que vaya disfrute de todo lo relacionado con la Natividad", dice el presidente del colectivo.

Otra de las actividades claves de esta Navidad es el mercado navideño que vuelve a instalarse en la sede de la Asociación el 18 y 19 de noviembre. "Volvemos a recuperarlo porque creemos que es algo muy nuestro. El que venga encontrará figuras, vegetación, libros, portales..., de todo", adelanta García, quien añade que "tenemos una actividad muy bonita en proyecto que es que abuelos y nietos monten un belén familiar". "El belén de corcho, papel y serrín. El de toda la vida. Ese belén que es muy entrañable para que jueguen los niños y con el que la semilla del belenismo se queda. Porque así hemos entrado todos, con ese belén familiar", relata el presidente.

Por otro lado, la asociación lamenta que "un alto porcentaje de jerezanos no conoce el Museo del Belén. No sé lo que falla. Lo cierto es que a lo mejor estás de visita en una ciudad y entras, por ejemplo, en el museo de los abanicos. Y vives en Jerez y no conoces el del Belén, uno de los museos más reconocidos a nivel nacional como pieza clave del belenismo". "Hay mucha gente que dice que no va por el precio, pero ¿no se paga cuando se entra en un museo? ¿No se contribuye así a su mantenimiento? Es un donativo simbólico, no es ni siquiera una entrada", remarca García.

"La Asociación Belenista de Jerez está entregada a la ciudad. No pretendemos grandes cosas, sino que nuestra ciudad sepa lo que hacemos y lo disfrute, puesto que lo trabajamos por y para ella", subraya el presidente.