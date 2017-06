Un sentencia declara que la RPT lesiona derechos de los funcionarios

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Jerez ha emitido una sentencia con fecha del pasado día 6 de este mes, en la que estimando el recurso de un funcionario de carrera del Ayuntamiento, anula el acuerdo de la junta de gobierno local del 4 de marzo de 2016 en el que se modificaba la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Consistorio, al entender que existió una vulneración de los derechos fundamentales de los funcionarios. En la práctica el fallo afecta a la creación de doce nuevos puestos de trabajo que el gobierno local reservó únicamente para el personal laboral, excluyendo a los funcionarios, un acto administrativo que la sentencia anula.

En concreto los doce puestos a los que hace mención la sentencia y que en realidad son 17 ya que uno de ellos afecta a cinco empleos, son los siguientes: secretario técnico-jurídico (cinco puestos), jefatura de Departamento de Prensa, jefatura de Departamento de Programas y Contenidos, jefatura de Departamento de Proyectos, Inversiones y Patrocinio, jefatura de Departamento de Relaciones Laborales, jefatura de Departamento de Gestión Interna y Organización, jefatura de Departamento del Servicio Técnico Municipal del Agua, dirección del Servicio de Igualdad y Salud, jefatura del Departamento de Violencia de Género, jefatura de Departamento de Gestión y Administración de SS.SS, jefatura de Unidad de Promoción de la Salud y jefatura de Unidad de Formación y Sensibilización.

En los fundamentos de derecho, la sentencia afirma que tanto el artículo 15.1 c) de la Ley 30/84 de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública, como el artículo 12.2 de la Ley 6/85 de Andalucía establecen que con carácter general ha de imponerse que el personal de función pública quede sujeto al sistema funcionarial, reservándose el laboral a categorías de puestos determinados con carácter excepcional.

Además en otro de los puntos la sentencia recoge que el Ayuntamiento, en su escrito de contestación, esgrimió que los puestos requieren una titulación específica o una especialización técnica "que no cuenta con cuerpo de funcionarios en el Ayuntamiento de Jerez". El juez hace alusión entonces a "pronunciamientos anteriores de este juzgado en relación con tal argumento: tal situación no es achacable más que a un reiterado actuar, por parte de la Corporación Local, al margen de la Ley, al menos de la que le obligaba en la provisión de puestos y acceso a la Función Pública que presta sus servicios en la misma". El juez añade incluso que "la solución a tal problemática no puede sino venir del cumplimiento de la Ley, no de subterfugios para eludir las obligaciones que impone".

A raíz de la sentencia, el gobierno local recuerda la escasez de funcionarios en la plantilla del Ayuntamiento. "Desde hace muchos años, la conforma una mayoría de personal laboral indefinido: en concreto de 1.713 trabajadores municipales, sólo 187 son funcionarios, al margen de los 296 policías locales, existiendo 294 laborales fijos (que superaron pruebas de concurso-oposición) y 936 laborales indefinidos, que accedieron por contratos laborales temporales, encadenando posteriores contratos". El Ayuntamiento afirma que su intención al crear dichos puestos "que se entendía podía tener base legal", era poder dar la posibilidad a empleados laborales a acceder a puestos de la RPT con cobertura legal.

Según la sentencia, los puestos de la RPT sólo podrían ser para los 187 funcionarios y para los laborales fijos que en 2007 estuvieran ocupando el mismo puesto de la RPT, sin posibilidad de que los laborales indefinidos puedan acceder a ellos, salvo los supuestos excepcionales que permite la ley. El gobierno local asegura que con la plantilla de personal existente desde los últimos quince años, la aplicación estricta de esta norma, "que no llevó a cabo el anterior gobierno municipal en la RPT, trae consigo la necesidad imperiosa de contar con funcionarios". Para ello -agrega el equipo de gobierno- desde hace un año se viene trabajando en las distintas alternativas: sacar oposiciones, que desde 1987 no se convocan y que en el Presupuesto de 2017 se han contemplado, el proceso de funcionarización para los laborales fijos, y el aumento de funcionarios interinos, "previéndose que durante 2018 se podrá conseguir aumentar el número de funcionarios municipales a través de estos procedimientos".