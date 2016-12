"Esta sentencia va a tener un gran impacto en la ciudad"

Más información En la provincia hay unos 150.000 afectados a los que se les debe 750 millones de euros

La repercusión a nivel local de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea referente a la retroactividad de las cláusulas suelo abre una esperanza para los bolsillos de muchas familias con pocos recursos, algo fundamental teniendo en cuenta que Jerez sigue liderando las tasas de paro a nivel nacional. "Va a tener un gran impacto porque el desarrollo urbano de la ciudad durante los tiempos de la bonanza económica fue brutal", dice Ramón Caballero Otaolaurruchi, abogado especialista en asuntos bancarios y gestor de la web www.noalasclausulassuelo.es. "En la ciudad hay muchísimas hipotecas, porque es el núcleo de mayor población de la provincia y porque es uno de los términos municipales más extensos de España". En su experiencia, Caballero indica que "lo último que dejan de pagar las familias es normalmente la hipoteca, y aunque ha habido muchas ejecuciones en Jerez, una gran parte eran de segunda vivienda, de aquellos jerezanos que tienen casa en la playa". Otro de los aspectos específicos de la ciudad es que el precio del suelo ha descendido mucho desde el inicio de la crisis. Desde los cerca de 2.000 euros que llegó a rondar el metro cuadrado en la ciudad, actualmente se encuentra en 863. "Jerez es una ciudad barata para vivir ahora, pero antes del estallido de la burbuja no lo era en absoluto".

La ciudad ha encadenado en los últimos trimestres un aumento del número de transacciones inmobiliarias, que se ha animado no sólo por el descenso del coste del metro cuadrado sino también porque las entidades financieras han contado con mayor liquidez para ofrecer préstamos. Sólo en el primer semestre, se alcanzó el millar de compraventas.

Una de las claves, como explica Caballero, es que la sentencia del TJUE afecta sólo a aquéllos que rezan en la Ley de Consumidores y Usuarios, que incluye sobre todo a propietarios particulares, a las familias. Excluye, así, "a empresas, a profesionales, a personas del mundo inmobiliario y a administraciones". Porque el Tribunal 'castiga' a las entidades financieras por su falta de transparencia. "Esto no es sólo que sea fácilmente comprensible al leer las cláusulas, sino también que se expliquen las consecuencias o hacer simulaciones de cómo me afectaría, para saber si me interesa o no la hipoteca que me ofrecen". Los excluidos, se entiende, sí que cuentan con ese conocimiento del sistema de préstamos para adquisición de inmuebles. En cualquier caso, a su juicio, lo más indicado es "pedir asesoramiento jurídico, porque nos tememos que ahora los bancos van a empezar a llamar a la gente para ofrecerles acuerdos para que no reclamen el importe de lo cobrado indebidamente estos años. Y cada caso es diferente, los bancos no van a empezar a cumplir de un día para otro sin un proceso".

Los miembros de la plataforma Stop Desahucios de Jerez celebraban ayer la noticia. Y recomiendan a todos los potenciales beneficiarios de la sentencia a que "cada reclamación que realicen se refleje en documentos fotocopiados, y si pueden, que el mismo banco les selle la reclamación para que luego no se desentiendan", en palabras de la activista de este grupo Patricia de la Calle.

En los años que llevan trabajando en la ciudad, "nos han llegado casos de todo tipo, desde empresarios de la hostelería o la construcción que hipotecaron su casa y han perdido hasta parados con poco nivel de ingresos y de formación que no sabían lo que firmaban, algo que en realidad nos ha pasado a todos". En la práctica, en ese amplio espectro de perfiles de jerezanos con problemas hipotecarios, "el dinero que se van a ahorrar a partir de ahora puede solucionarles muchos problemas".

Para contar con cierta seguridad a la hora de acudir a las entidades a formalizar su petición, "recomendaría que accedieran a las páginas de Stop Desahucios y de la PAH, donde pueden rellenar los documentos a entregar", remacha De la Calle.