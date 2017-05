Enrique Benítez estaba cenando el pasado lunes en el centro de Manchester con unos amigos, como cualquier otra noche en la que no trabaja y le apetece pasar el rato acompañado. Sin embargo, un mensaje de voz de Whatsapp le advirtió de que algo ocurría: “Mi amigo me avisó de que estaban llegando personas al restaurante donde trabajamos gritando y llorando, diciendo que habían escuchado una explosión”. A partir de ahí, lo primero que hizo Enrique fue avisar a su familia, pues sabía que la noticia no tardaría en llegar a España, donde su padre, su madre y su hermano conocen que su lugar de trabajo está a escasos cinco minutos del Manchester Arena, lugar donde se acababa de perpetrar un nuevo atentado.

“La verdad es que me sentí, raro, con miedo. No esperaba que algo así pudiera ocurrir tan cerca de mí y de mis amigos”, reconocía ayer al mediodía el joven jerezano. La noche del atentado la pasó en casa de unos amigos y desde los primeros momentos se convirtió en un usuario muy activo en Twitter, donde fue informando a sus seguidores de todo lo que iba ocurriendo. Subió fotos y vídeos, compartió las noticias de los medios locales y diferentes cadenas de ámbito nacional se pusieron en contacto con él para saber de primera mano qué estaba ocurriendo. “En la zona de las afueras, donde está la Universidad, hay vida normal, pero en el centro está todo acordonado”, reconocía Benítez ayer, y explicaba: “El centro es como el de Jerez, aunque el condado de Manchester tenga 3 millones de habitantes”.

Su trabajo se encuentra a escasos 5 minutos del Manchester Arena, donde ha disfrutado de conciertos, y esa misma noche les dijeron que no acudieran. “Anoche –la del lunes para el lector– nos dijeron que nos llamarían para decirnos si teníamos que ir a trabajar o no. Que los que tuvieran que trabajar hoy –ayer para el que lee– no se acercaran”, decía Benítez, que posteriormente compartía un tuit del restaurante donde trabaja en el que se decía que las puertas estarían cerradas mientras las autoridades trabajan para velar por la seguridad de los ciudadanos.A pesar de no haberlo vivido en primera persona, Enrique Benítez reconoce que “no pudimos dormir esa noche”. A través de su cuenta de Twitter habla de estar en estado de “shock”, a pesar de todo. Anteriormente ya había catalogado de “suerte” no estar en el lugar del atentado. Esa noche no durmió en casa, sino con sus amigos:“No podíamos creer lo que estaba pasando”.