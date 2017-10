El separatismo congrega en Barcelona a miles de estudiantes

Miles de estudiantes universitarios y de secundaria se manifestaron ayer por el centro de Barcelona para reclamar que se proclame la independencia, que no se aplique el artículo 155 de la Constitución y para pedir la liberación de Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium).

Convocada por la plataforma Universitats per la República y el Sindicato de Estudiantes, la manifestación ha arrancado de la plaza Universitat encabezada por una pancarta con el lema El pueblo ha votado. Ahora República, hasta llegar a la plaza Sant Jaume, para exigir al presidente de la gobierno Catalán la "proclamación de la república catalana, atendiendo a los resultados del referéndum celebrado el pasado 1 de octubre". La convocatoria reunió a unos 20.000 manifestantes, según los organizadores, mientras que la Guardia Urbana los cifró en 9.000.

Cuando la manifestación pasó ante la sede Òmnium Cultural, algunos de los manifestantes depositaron claveles ante la puerta de la entidad y entregaron cartas escritas por ellos dirigidas a Sànchez y Cuixart, en las que les ofrecen su apoyo. Ante la sede de Òmnium, el vicepresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Agustí Alcoberro, y el portavoz de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, pidieron a los estudiantes que sigan con sus movilizaciones, "luchando por las libertades de Cataluña". "Con esta respuesta vuestra sabemos que no pasarán, si os mantenéis firmes, no pasarán", gritó Mauri.

Durante todo el recorrido, los estudiantes gritaron consignas como "independencia", "las calles serán siempre nuestras", y "presos políticos libertad", que fueon subiendo de tono al correr el rumor entre los manifestantes de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, podría convocar elecciones autonómicas.

Los estudiantes corearon a partir de este momento consignas como "presidente, queremos ser independientes", "PDeCAT, la paciencia se nos está acabando", "Govern traidor, ni olvido ni perdón, esto es un traición" o "hemos votado, aplica el resultado". Cuando los helicópteros de la Policía Nacional sobrevolaron la manifestación en Barcelona, los estudiantes protestaron a gritos de "fuera las fuerzas de ocupación". A su llegada a la plaza Sant Jaume, donde se quedaron unos 4.000 estudiantes según la Guardia Urbana, los estudiantes cantaron Els Segadors, y siguieron coreando consignas a favor de la independencia y la libertad de Sànchez y Cuixart.

La frustración por el posible adelanto electoral llevó a un centenar de jóvenes a concentrarse ante la sede del PDeCAT en la calle Provença de Barcelona con gritos de "la paciencia se ha acabado", "Puigdemont reacciona, el pueblo no perdona", "los Jordis en prisión no quieren elecciones" y "con Govern o sin él la república se defiende". Los Mossos d'Esquadra blindaron el edificio, en el que los denominados "comités de defensa del referéndum" convocaron concentraciones de protesta en contra de la convocatoria de elecciones autonómicas. Al ex conseller Jordi Baiget algunas de las personas concentradas le profirieron gritos de "traidor" y "botifler" -la palabra catalana usada como insulto a los partidarios de Felipe V en la Guerra de Sucesión- al salir de la sede del partido.