Los servicios sanitarios atendieron más de 200.000 urgencias en 2017

De otro lado, la apertura del punto de Urgencias extrahospitalarias de La Milagrosa, en sustitución de los módulos prefabricados de La Granja, ha supuesto un notable incremento de las urgencias, según afirman desde el SAS, "debido al efecto llamada de una atención rápida y de calidad. Este servicio casi ha duplicado su capacidad de respuesta respecto al anterior de La Granja, se ha pasado de cuatro equipos de profesionales a siete y se ha reforzado desde el momento en que se detectó una elevada frecuentación". Una situación prácticamente similar ocurrió cuando hace casi una década se abrieron las Urgencias de La Granja. Desde el primer día tuvieron una gran demanda, pero no supuso un descenso de las urgencias que recibía el punto extrahospitalario de Jerez Centro.

El SAS afirma, en relación a la saturación que se produce en estos servicios especialmente en determinadas fechas, que "los picos de demanda son inherentes a las características de los servicios de Urgencias puesto que atienden a situaciones de salud no planificadas. Pese a ello y puesto que la demanda no es uniforme los servicios de Urgencias adaptan su respuesta a patrones que en ocasiones son previsibles".

Tiempos de espera recomendables frente a las demoras reales

Las esperas en el área de Urgencias suelen ser una de las quejas más frecuentes entre los pacientes y en este sentido, el SAS recuerda que los profesionales de estos servicios trabajan con un sistema de clasificación de las asistencias por niveles, lo que se conoce como el triaje, que determina la prioridad en la atención de un enfermo. El sistema de triaje clasifica los casos en cinco niveles y determina unos tiempos de atención para cada uno. El nivel 1 sería de atención inmediata, nivel 2 (muy urgente), nivel 3 (urgente), nivel 4 (normal) y nivel 5 (no urgente). "Los profesionales de las áreas de Urgencias cuentan con formación específica para hacer esta clasificación y es una garantía de respuesta segura y de calidad ante los picos de demanda no previsibles que se producen con cierta frecuencia en los servicios de Urgencias", argumenta el SAS. No obstante, hay que recordar que el propio Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias establece unos tiempos de espera recomendables dependiendo de la prioridad, que difícilmente se cumplen. Así, los pacientes del nivel 1 deben atenderse inmediatamente, sin ninguna demora. Para el nivel 2, se aconseja un tiempo máximo de demora en la atención de 15 minutos; 60 minutos en el nivel 3; 100 minutos, en el nivel 4 y 120 minutos, en el nivel 5.