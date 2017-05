Y sigue la Feria...

Recuerdo, fue hace algunos años, en una de las casetas de renombre del Real de la jerezana Feria del Caballo. Se comentaban las penúltimas canalladas de nuestros políticos, que ya por entonces sacudían conciencias y enardecían bilis, parecía que la Justicia española, lenta hasta ser "inJusta", por fin se hacía conocedora de lo que casi todos los ciudadanos de a pie sabíamos y sufríamos: el trepa en cuestión -uno de tantos-, devenido en político, por desgracia, de muy alto nivel -como otros tantos-, había sido imputado en uno de los sumarios más tristemente famosos en Andalucía.

Pero era Feria de Mayo en Jerez, y como cada uno de los Mayos que han ido pasando, las gentes salen de sus trabajos y se reúnen en las casetas para beber, bailar y olvidar, y él, ¡cómo no!, este año tampoco iba a ser menos. Había "lucido" su cargo en muchas juergas, ya olvidadas; en Mayos pasados había avasallado con su "fulgurante carrera" a propios y extraños, "con mucha humildad", ¡eso sí! El personaje, bien trajeado, con su sonrisa de idiota y su enorme incultura a cuestas, hizo lo que pretendía ser su entrada triunfal en la caseta en la que muchos charlábamos y bebíamos. Unos siguieron a lo que estaban, otros no repararon en el "acontecimiento", otros más ni le conocieron… Entre los que sí creían saber quién era, o quien había aparentado ser aquel burlador de los "Jereles" -que no de Sevilla, aunque lo intentó-, algunas caras de asombro: ¡mira quien entra, quillo!, no pocos gestos de incredulidad: ¿cómo…? ¿"este" por aquí?, sonrisitas forzadas, y… al fin, ¡la hipocresía!, tan socorrida, tan nuestra, tan jerezana… ¡tan triste!

Quien más, quien menos, iba aceptando la mano que aquel indecente politicastro le iba tendiendo, algunos hasta le daban un par de palmaditas en la espalda, aunque minutos antes lo estuviesen, con razón, despellejando. Al buen calor del mejor vino fino helado, el infame, ya casi ex-alto cargo, recibía incluso alguna que otra invitación, más o menos forzada, para vaciar el catavino que alguien tan mezquino como él le acercaba. Estoy habituado a esto, soy de aquí, pero la costumbre no evita el asco y la posterior náusea.

Viéndose más "reconocido" de lo que hubiese esperado, el miserable, casi ex-cargo público ya, se fue creciendo. Rebuscando en el fondo de su bolsillo, entre los restos del dinero que con sus mentiras nos robó a todos, encontró jirones de una vanidad ya pasada, jirones que arañó ansioso con sus uñas, sucias de tanto hurgar en bolsa ajena, y se echó encima. Se asentaba el villano, cómodo en medio de la salsa que él y los que sin duda eran como él -que seguramente hubiesen hecho lo que él hizo, si donde él estuvo hubiesen estado ellos- allí aderezaban. Parte de los mismos ciudadanos a los que el desvergonzado hurtó una porción de sus impuestos para vivir como el marqués que le hubiese gustado ser, guiados por la inercia de un servilismo endémico por estas tierras de María Santísima, reían sus gracias, aplaudían sus ocurrencias y celebraban sus historietas. Repugnante.

Trataba de permanecer ajeno a aquel aquelarre despreciable, pero era tal el griterío que no resultaba posible ignorarlo. La náusea me comía, y hasta el magnífico fino "acompañao" con el serranito que me estaba aliñando, se me hacía "remontao", ¡cosas…!

Entonces me vio. El aprendiz de sátrapa reparó en la mesa en la que un amigo y yo intentábamos estar en la Feria. Hice como que no, pero él hizo como que sí, y pasó lo que más temía: con el brazo por encima de los hombros de uno de sus palmeros, tan "contento" como él mismo, se dirigió hacia donde estábamos.

En los segundos que pasarían hasta que llegase tenía que pensar que es lo que iba a hacer. No quería montar el número, que era lo que me pedía el cuerpo, ¡ahora no!, estábamos en Feria… Levantarme antes de que se me echase encima hubiese sido, tal vez, demasiado expeditivo. Nunca me hubiese perdonado, ni con media botella de vino fino encima, saludarlo, hacer como si nada y transportarme a tiempos pasados, en los que aún no sabía la catadura de aquel marrullero desleal. Llegó, se plantó delante de mí con los dos brazos abiertos, con esa mueca entre la trampa y la estupidez que le caracterizó y a voces me dijo: ¡¡ "Arbertoooo"!!, ¿qué pasa "pisha"? Viendo que no me levantaba, bajó los brazos y me tendió la mano, viendo que no le correspondía volvió a levantar los brazos, en un amago de abrazo. Entonces sí, me levanté, le espeté un "sinvergüenza" -lo más que la prudencia me aconsejó en ese momento-, di media vuelta y me fui.

Me fui a la caseta de al lado, aquel abrazafarolas no iba a aguarme la fiesta, donde esperé al amigo con el que compartía un rato de alegría, lejos de la hipocresía, tranquilo y triste.

"No esperéis que la inconsecuencia pueda serviros eternamente de excusa" (François Mauriac). Ni siquiera en Feria.