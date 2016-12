"Había un silencio en toda la ciudad que daba miedo"

Un día después del atentado en Berlín, dos jerezanos afincados en esta ciudad desde hace un lustro contaban ayer a Diario de Jerez sus experiencias. Valle Monje lleva seis años en Alemania donde trabaja como guitarrista flamenco. Criado en el barrio de Santiago y emparentado con la familia de los Vargas, este joven jerezano aún no ha asimilado lo ocurrido en la noche del lunes en Breitscheidplatz, uno de los lugares más concurridos durante la Navidad. “Yo estaba en casa, acababa de volver de trabajar y tenía pensado salir a tomar algo, pero cuando puse la tele me quedé helado”, asegura.

Fue conocerse la noticia y “empezar a sonar el teléfono y a recibir mensajes por wassap y las redes sociales, por eso lo primero que hice fue llamar a mi gente de Jerez y a los de aquí para decirle que estaba bien. Al poco tiempo los teléfonos aquí quedaron colapsados”, cuenta.

Valle Monje explica que el mercadillo navideño en sí “es muy tradicional aquí, y la gente va a pasear con la familia, porque además hay una pista de hielo, y a tomar algo. De hecho, yo estuve hace dos semanas”.Un día después de la tragedia, el jerezano se ha encontrado “una ciudad un tanto sorprendida todavía, aunque sí es verdad que he visto a la gente muy unida. Aquí por regla general hay mucha seguridad, hay policías por todos lados, por eso a todos nos ha sorprendido, pero ya se sabe lo que hace esta gente. A mí lo que más miedo me da es que el tío está suelto, eso es lo que me da más jindama. Esto no va a ser fácil de asimilar, más si cabe en unas fiestas como éstas, que para los alemanes son especiales”.

De la misma opinión es Álvaro de Íñigo, un jerezano del barrio de La Granja que lleva cinco años en Berlín trabajando como músico. “Aquí en Berlín son muy habituales estos mercadillos, habrá en la ciudad como unos 40, dependiendo del barrio, aunque éste, donde ha ocurrido el atentado, es muy céntrico y famoso. Nosotros estuvimos ahí hace dos días y lo que más miedo me da es que dos horas antes pensábamos ir. Ha fallecido mucha gente, pero sinceramente, porque ha sido un lunes, si llega a ser un domingo el desastre hubiese sido peor”, recalca sorprendido.

A Álvaro lo sucedido también le pilló en su casa, aunque unas horas después “me llamó mucho la atención el silencio que había. Te asomabas a la calle y no se oía nada y eso en una ciudad como Berlín, impone. Ese silencio daba miedo, la verdad”.

El jerezano también reconoce que Berlín“es una ciudad segura”, y ayer por la mañana encontró a la gente “muy cabizbaja, sin asimilar realmente lo que había ocurrido. Lo peor es que hay miedo porque el que ha cometido los asesinatos está suelto, eso es lo que más preocupa”.

Ambos, tanto Valle como Álvaro, se quedarán esta Navidad en Berlín. En el caso del segundo incluso recibirá la visita de sus familiares. “Tenía pensado hacer un tour por la ciudad pero ahora te da que pensar, la verdad”.