El 'sinvivir' de la finca La Palma

En la casa de Pedro Moreno, ubicada en la finca La Palma, en el Camino de Montealegre Bajo, hay un olor insoportable. La culpa la tienen los miles y miles de pollos que crecen en una granja situada justo en la finca de al lado. "Cuando sopla el viento, dan ganas de vomitar", dice. Allí vive con su esposa, sus hijos y su madre. Es un campito familiar, modesto en cuanto a extensión, donde ha vivido la familia toda la vida. Cuando Moreno se pone en contacto con Diario de Jerez, insiste varias veces en las que tiene "un montón de papeles" sobre los que sostiene su denuncia pública, su desesperación. "La granja es ilegal, lo dice el Ayuntamiento, lo dice el Defensor del Pueblo... Ya no sé qué hacer". Uno de los problemas es que una de las dos naves en las que se encuentran los animales se encuentra justo en la linde con la finca del denunciante. El Ayuntamiento declaró el cese de la actividad "por carece de la autorización municipal previa, tras la desestimación de las alegaciones presentadas", comunicaba el año pasado a Moreno el teniente de alcaldesa de Urbanismo, Francisco Camas.

Sin embargo, en el mismo documento oficial, se explicaba que "contra el cese de la actividad se ha interpuesto un recurso de reposición", y la ejecutividad de esa orden se encuentra "suspendida hasta la resolución". Moreno no lo entiende. "Fue a juicio, y hace más de un año que estoy esperando a que salga la sentencia. Yo no sé para qué están los jueces. ¿No están diciendo ellos mismos que es ilegal?".

Durante las noches, explica el afectado, "hay mucho más ruido, cuando ponen las máquinas para alimentar a los pollos. Cuando pasen dos o tres semanas y estén más grandes, no se puede descansar. Es que son 40.000 pollos justo al lado de mi casa. Incluso han llegado a decir que aquí no vivía nadie. Aquí estamos toda la familia, incluyendo mi madre, que es ya mayor", lamenta.

El colapso de los juzgados es algo que no pilla de sorpresa a nadie, pero no quita que Moreno se sienta "indefenso, sé que tengo la razón. Cuando empezamos con esto, pedimos medidas cautelares, que cerraran la granja, y la juez me dijo que no, que cómo podía pedir que se ejecutase una sentencia antes de tiempo, que tenía que esperar".

Paradójicamente, en la finca de Moreno hay gallos, pero no llegan al centenar, en jaulas. "Lo que hacen es cacarear por la mañana, pero ni huele ni nada y tengo todo en regla. La granja de al lado no, lo dice el Ayuntamiento. ¿Cómo puede ser que si yo abro un bar sin licencia me lo cierren y dejen años y años que haya ahí una empresa sin autorización, que eso nos afecte a los que lindamos? Aquí no se puede vivir", remacha.