Los 'sobresueldos' a la plantilla municipal se reducen un 5% en 2016

A lo largo del pasado año, el Ayuntamiento abonó a su plantilla algo más de ocho millones de euros en los denominados políticamente como 'sobresueldos', que engloban una serie de complementos y pluses salariales tales como la productividad, la gratificación, las horas extras y las compensaciones de descanso. Esta cuantía, eso sí, es un 5,4% inferior a la pagada durante 2015, ejercicio en el que estos extras salariales tuvieron un notable incremento y que el ejecutivo local reprocha continuamente a su predecesor.

Teniendo en cuenta los datos publicados por el Ayuntamiento, a lo largo del pasado año se produjo una rebaja mes a mes en el abono de estos complementos. No obstante, la bajada se notó especialmente en el mes de diciembre, donde se pasó de los 1,2 millones de 2015 a los poco más de 562.000 euros del recientemente acabado 2016. Fue precisamente el 1 de diciembre cuando se empezaron a aplicar los nuevos cuadros horarios con la jornada efectiva de 37,5 horas semanales, aunque no fue hasta mediados de mes cuando se alcanzó el acuerdo con los sindicatos por lo que no será hasta este mes cuando empiecen a verse realmente el ahorro anunciado. Eso sí, y a pesar de la reducción, las cuantías de 2016 siguen siendo superiores a las de 2014, donde el global de complementos salariales variables rondó los seis millones de euros.

A partir de este mes entrará en vigor la supresión de las productividades

El concepto salarial que sigue llevándose el mayor importe es la productividad, por la que el Ayuntamiento abonó el pasado año unos 5,8 millones de euros, apenas 300.000 euros menos que el año anterior. La asignación de este complemento siempre ha sido cuestionada por su arbitrariedad aunque desde principios de este mandato se había decidido concederla a toda la plantilla. Esta, según establece el acuerdo convenio del Ayuntamiento, recoge que debe "retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés, iniciativa o implicación con que cada empleado desempeñe su trabajo". No obstante, según el acuerdo alcanzado con los sindicatos a mediados del pasado mes de septiembre, esta condenado a desaparecer a partir de este mes de enero. Eso sí, parte del ahorro por la ausencia del complemento irá destinada al complemento de destino, encuadrado dentro de las retribuciones básicas. El objetivo es, según el ejecutivo, "compensar las desigualdades" de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Durante el pasado año, la cuantía total abonada a la plantilla en productividades osciló entre los 480.000 y 497.000 euros al mes. Eso sí, cabe destacar que en diciembre de 2015 se abonaron en torno a 986.000 euros por este complemento salarial; un año después fue la mitad (497.180 euros, concretamente).

El otro complemento salarial variable de mayor cuantía es la compensación de descansos, que le ha supuesto al Ayuntamiento un coste de 1,3 millones de euros, unos 82.000 euros menos que el año anterior. En cuanto a las gratificaciones, aquellas asignaciones salariales por trabajos fuera de la jornada laboral y que están fijados por convenio, se pagaron unos 685.000 euros, produciéndose las mayores cuantías en las nóminas de los meses de abril a junio, fechas en las que se concentra una mayor carga de trabajo por los principales eventos en la ciudad (Semana Santa, Gran Premio de Motociclismo y Feria del Caballo). Por último, se pagaron unos 94.000 euros en horas extras.