"Una sociedad avanzada requiere de una justicia fuerte"

Reyes Vila es la juez decana de los Juzgados de Jerez. Ella representa a todos los hombres y mujeres que imparten y piden justicia en el partido judicial. Cada jueves, jueces y fiscales se manifiestan en las puertas de los centros donde tal actividad (tan necesaria, tan desconocida) se desarrolla: los Juzgados de García-Figueras y el edificio de la Audiencia en la avenida Domecq. El próximo día 22, a menos que un milagro se ponga de por medio, Jerez se quedará sin jueces ni ministerio público. Que este colectivo se movilice es algo insólito. Les cuesta, pero en esta ocasión han dicho "basta".

- Es algo casi inédito que jueces y fiscales se manifiesten...

- En esta ocasión hay común acuerdo entre las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales. Hay una unidad total de las carreras judicial y fiscal. Todo parte de una serie de catorce peticiones que se realizaron en julio del año pasado al Ministerio de Justicia y que hasta el momento no han obtenido respuesta alguna.

- ¿Qué solicitan?

- Pues una justicia de calidad que redunde en beneficio del ciudadano. Deseamos un Poder Judicial eficaz y de calidad.

- Los medios para que desarrollen su trabajo son escasos...

- Los medios técnicos y humanos son una de nuestras reivindicaciones, pero, por encima de todo, destaco la necesidad de contar con independencia judicial. No me refiero a la independencia que pueda tener un juez o un fiscal en el ejercicio de su trabajo diario, que sí la tenemos. Me refiero a la que debe existir en el Consejo General del Poder Judicial, que es nombrado por los partidos políticos, el Congreso y el Senado. A los miembros de procedencia judicial queremos nombrarlos nosotros, quienes somos los profesionales de la justicia. Ese hecho nos reportaría el beneficio de disfrutar de una justicia profesional no afectada como ahora por los intereses políticos.

- Se trata de una solicitud de reforma realmente profunda...

- Queremos un Pacto de Estado por la Justicia que establezca un proyecto de reforma de la planta judicial y que acometa inversiones tanto en medios técnicos como humanos que redunden en la administración de una justicia eficaz. Los ciudadanos saben que una justicia que no es rápida no es justicia. Y eso está sucediendo. Hay dilaciones tremendas que con más medios no sucederían. Las reclamaciones de las cláusulas suelo irían por ejemplo mucho más rápido.

- ¿Cómo es el día a día de un juez en Jerez?

- Pues muy fácil: trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Un juez en este país no deja de trabajar. El juez nunca se queda libre de su trabajo. En cierto aspecto se puede decir que nunca se va a 'casa'. Lo que te entra en tu despacho es tuyo. Nadie te sustituye ni te suple. Esa carga de trabajo es tuya.

- ¿Es excesiva la carga de trabajo?

- Le puedo asegurar que es muy superior a la que tienen jueces de los países de nuestro entorno. Esa carga también redunda en la administración de una justicia de calidad, digna y eficaz.

- La Administración de Justicia es uno de los pilares del Estado...

- Mire, una sociedad avanzada requiere de un Poder Judicial fuerte y de un Poder Judicial que dé respuesta a las demandas de los ciudadanos. Quiero dejar claro que no pedimos nada para nosotros, que todo lo que solicitamos es por el bien de los ciudadanos. Queremos medios para hacer nuestro trabajo en las mejores condiciones y para ello es imprescindible que se fijen las cargas de trabajo que cada juez debe afrontar y para ello hay que replantear la planta judicial.

- Para el Estado parece que los jueces y los fiscales son como pozos sin fondo a la hora de asumir casos...

- No somos pozos sin fondo. Somos profesionales que desean acometer su labor en mejores condiciones. Nuestro trabajo requiere de una dura labor intelectual. Es una labor dura y que, además de efectiva por su propia esencia, debe ser rápida. No dirimimos cuestiones baladíes y todos sabemos que para un ciudadano su caso es lo más importante. Es por ello que pedimos trabajar sin tener que estar agobiados.

- A menos que la situación se arregle el próximo día 22 Jerez y todo el país se quedarán sin Administración de Justicia...

- Habrá servicios mínimos y juzgado de guardia. En el Registro Civil se acometerán las acciones necesarias, tales como los enterramientos y las altas de nacimientos que estén al borde del plazo. No nos gusta tener que hacerlo, pero queremos concienciar a la sociedad de la importancia que tiene la labor judicial.