"La solidaridad es espectacular; la marca Reyes Magos es fuerte"

-¿pensó alguna vez que tendría la oportunidad de encarnar a un Rey Mago en Jerez?

-La verdad es que nunca. Fue una gran sorpresa y un bonito reconocimiento de la ciudad a la cooperativa Nuestra Señora de Las Angustias, de la que soy presidente, y que en 2017 cumple su 50 aniversario. Somos más de 200 socios, viticultores, trabajadores..., de un sector tan importante para la ciudad como es el sector de la viticultura y desde la cooperativa estamos encantados con este nombramiento.

-A los pocos días del nombramiento reconocieron que ya tenían pajes para llenar cuatro carrozas, ¿se esperaba tanto entusiasmo de su entorno?

-En el primer día incluso teníamos ya voluntarios y solicitudes de amigos, compañeros y demás para llenar cuatro no, sino las carrozas de toda la cabalgata. Hemos tenido que seleccionar y los que irán con nosotros son amigos y compañeros que han estado con nosotros a lo largo de todo este caminar, y lo que queda... Es una recompensa a todo su trabajo.

-Van a lograr que 1.400 niños de familias con escasos recursos -listado que facilita Bienestar Social a los Reyes Magos- tengan regalos bajo el árbol este año. ¿Le sorprendió la cifra?

-No me la esperaba, la verdad. Pero es que además creo que son pocas familias las que se van a ver beneficiadas, porque me da la sensación de que en la ciudad hay muchas más que necesitan esta atención. Es una lista que nos facilita Bienestar Social, pero conociendo la realidad social que se vive en Jerez me parece hasta poco. Tengo que decir que el trabajo para estos niños es una de las misiones que nos encomiendan a los Reyes Magos que hacemos con más cariño. Gracias a la campaña de Sin Límites Comunicación se están recogiendo muchos juguetes, también hay muchas donaciones particulares, de empresas y llegaremos a los objetivos. Pero es que además son muchas más las demandas, aparte de juguetes, las que recibimos. Hay muchas solicitudes de asociaciones, de ONG..., y gran parte de lo que recaudemos en la campaña también irá para ellas.

-En ocasiones ese trabajo es desconocido para el ciudadano.

-Exacto, muchas personas creen que te nombran Rey Mago y todo es fácil. Pero no. Hay una labor de trabajo y recaudación importante para llegar a los niños de Bienestar Social y también a esas entidades sociales que también necesitan mucha ayuda. Sin contar claro la propia cabalgata -risas-, objetivo que por otra parte tenemos más que cubierto.

-Llaman a muchas puertas para conseguir estos objetivos, ¿Jerez es solidaria?

-Nos ha llamado la atención que cuando llegas a las empresas ves que todo el mundo te recibe con una sonrisa, con una solidaridad espectacular. Hay empresas pequeñas que no te esperas que vayan a responder de esta forma con la solicitud de donativos y nos hemos llevado una gran grata sorpresa. La marca Reyes Magos en Jerez es muy fuerte.

-De lo que lleva vivido como Rey Gaspar, ¿con qué momento se queda?

-Hay dos momentos que me han gustado especialmente. El primero fue la presentación oficial de los Reyes Magos en González Byass, un acto muy bonito. Y el segundo fue el 18 de diciembre, dentro de la campaña que organiza Sin Límite Comunicación para la recogida de juguetes. Esa tarde acudimos a un concierto ofrecido por el Coro Iuvenalis y la Joven Camerata Jerezana 'Beigbeder' y todos eran niños. Ese fin de semana fue muy intenso, y cuando llegué a los Claustros a ver a esos niños para mí fue un remanso de paz. Me llenó.

-De sus dos compañeros -Fernando Andrés López y Gema García Bermúdez-, ¿qué destacaría?

-Sin duda la capacidad de trabajo y de organización que tienen. No nos conocíamos hace apenas dos meses y creo que ya vamos a ser amigos para siempre.

-Ya queda muy poco para el día 5. ¿Ha soñado ya con la cabalgata?

-Creo que llevo soñando desde niño... Sin embargo, al principio de todo me marqué estos meses por etapas. La primera terminó el martes con el último acto oficial de la agenda; ahora estamos en una segunda fase, que yo la llamo la etapa de 'almacén', en la que además seguimos visitando empresas; y cuando esa fase esté casi terminada empezaré a pensar más en el día de la cabalgata. Ahora me preocupa mucho terminar con éxito cada etapa.

- ¿Qué le pediría a Sus Majestades de Oriente para el Marco de Jerez?

-Pediría, como dice nuestro presidente del Consejo Regulador Beltrán Domecq, que se beba vino de Jerez. Todos debemos hacer patria de nuestros vinos. Tenemos la suerte de vivir en un entorno único, un Marco único, y tenemos el privilegio de poder disfrutar de estas magníficas joyas enológicas. Al igual que otras regiones hacen una patria tremenda de sus productos, nosotros deberíamos conocer mejor nuestros vinos, hacer patria y saber venderlo mejor.