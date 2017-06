"Ya sólo le pido a la Virgen por los demás"

Noventa años de vida rociera mantienen su figura sobre el pescante de un charret. Ahí es nada. Francisco Letrán 'El Rizo' es toda una institución entre los romeros que van haciendo camino. "Cuando lo compré hace ya al menos treinta años descubrí que tenía matrícula del año 23", atestigua 'El Rizo'. Más o menos la antigüedad es de cuando Primo de Rivera gobernó en España. Sus tablas están envejecidas pero no perdidas. "Tampoco necesito mucho más. Todo me cabe bajo el pescante y ya con mi edad pocas cosas me hacen falta", comenta este veterano rociero.

El tiro va sujeto a dos mulas que le hacen ir hasta Almonte con más seguridad. "Es como la potencia de un coche, hijo, cuantas más mulas más tira el charret", asegura.

Francisco ha sabido hacer cantera en su casa. Ahora lo acompaña su nieto porque noventa años por las arenas es casi una temeridad. Pero la Virgen les cubre a los dos con su manto protector. El chaval apenas habla. Sabe respetar a sus mayores y eso no es poco en los tiempos que vivimos. Deja que el abuelo se exprese porque de Rocíos y de caminos sabe casi más que nadie. "Aquí sí que hay solidaridad, cuando te internas en el Coto todos los gatos son pardos", asegura. Casi cuarenta años acompañando a la carreta del Simpecado sobre el pescante de su charret. Y que no falte ni gloria. Quien mucho necesita tira de tres carriolas. 'El Rizo' apenas en un cajón lo lleva todo. Y una pregunta de fondo. La razón que le lleva a hacer el camino con sus noventa años encima. "Eso es fácil de explicar, hijo. Pedir por los demás. Son tantas las personas que depositan en mí sus mensajes para la Virgen que no puedo decirle que no a la Madre de Dios. Ya apenas pido ni vengo por mí. Lo hago por el resto de la humanidad", concluye.