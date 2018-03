Una sonrisa por la autonomía para la vida

El Día Mundial del Síndrome Down, que se celebra hoy miércoles 21 de marzo, promueve el ser 'Auténticos' en Jerez gracias a las dos entidades punteras del municipio, Cedown y Down Jerez Aspanido, que dedican su labor a trabajar con personas que padecen una discapacidad cognitiva tan conocida como es el Síndrome Down.

Las dos entidades punteras, que representan al municipio en la Federación Down España - a la que pertenecen 84 asociaciones-, se fundan en la época de los 90, como respuesta a la demanda que realizan las familias jerezanas para dar respuesta a las necesidades educativas y sociales que tienen sus hijos, que padecen este tipo de alteración genética, tras finalizar la etapa escolar.

"En Down Jerez Aspanido trabajamos desde la edad temprana. Tenemos servicios en toda la fase educativa, desde los 6 años hasta los 21 y por supuesto, servicios para la edad adulta", explica Esperanza Gómez, directora de Down Jerez Aspanido. Desde las entidades jerezanas señalan que hacen una labor importante en la ciudad puesto que ayudan a muchas familias que encuentran muy pocas respuestas por parte de la sociedad para atender a sus hijos. "Cuando los jóvenes llegan al tramo de edad de entre 18 y 21 años, nos encontramos con un vacío de alternativas educativas, formativas y laborales, que les puedan orientar a dignificarse y a crecer como personas autosuficientes para que participen activamente en la sociedad", comenta Abraham Gil, fisioterapeuta del centro Cedown.

Cedown cuenta actualmente con una herramienta que ayuda a conseguir el objetivo común de las dos entidades, promover la autonomía de las personas con Síndrome Down, como es el proyecto 'Labora', que fomenta la insercción laboral. Por otro lado, Down Jerez Aspanido trabaja con proyectos formativos y de empleo, en colaboración con la Fundación ONCE, dirigidos a jóvenes menores de 30 años. "Gracias a estos programas, nuestros chicos pueden formarse en un perfil profesional específico que les haga convertirse en personas autónomas, siendo nuestro principal objetivo, conseguir la máxima autonomía posible en cada caso", comenta Gómez. Rubén, de 31 años, es un usuario de Down Jerez Aspanido que actualmente está formándose como profesional de hostelería en uno de los programas de empleo que gestiona la entidad en colaboración con la Fundación ONCE. Cuenta con experiencia en el sector debido a su trabajo como camarero en el restaurante Hermanos Carrasco, además de compaginarlo con las tareas que realiza como operario logístico en Decathlon. "Me siento muy integrado con mis compañeros y en mi trabajo. Hoy soy feliz", apunta el joven.

Desde Cedown preparan con ilusión y entusiasmo uno de los días más importantes para toda la entidad, el Día Mundial del Síndrome Down, en el que apoyarán las propuestas emitidas por la campaña 'Auténticos', realizada por Down España, además de asistir a varias escuelas para realizar diferentes conferencias para concienciar sobre la enfermedad en la etapa educativa y fomentar así, los derechos de las personas con Síndrome Down. Del mismo modo, en el centro Down Jerez Aspanido, se homenajeará a su fundadora, la jerezana Juana Zarzuela, al cumplirse el primer año de su fallecimiento. Como actividades programadas para la celebración, durante la mañana se llevará a cabo un taller de manualidades para los más pequeños de la comunidad, mientras que los más jóvenes disfrutarán del deporte a través de una clase de zumba que se impartirá a las 19.30 horas en el gimnasio Seven Sport. "Mañana es un día muy importante para las familias y celebrarlo es sinónimo de alegría. Gracias a estas acciones que se llevan a cabo en Jerez, hoy tienen una vida totalmente normalizada", apuntan Isabel Moreno y Mari Carmen Mateo, madres de dos usuarios de Down Jerez Aspanido.