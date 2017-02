"Sí, seré el subdelegado de la liberación del peaje en la autopista"

Lleva sólo dos meses en el cargo pero en este escaso periodo de tiempo Agustín Muñoz (Sevilla, 1963) ya sabe que no se va a aburrir como subdelegado del Gobierno central en la provincia de Cádiz. Gestionar las ayudas por los temporales, el drama de la inmigración en su expresión más terrible, la amenaza del Brexit en el Campo de Gibraltar, la Base de Rota, con los últimos despidos y la incógnita de lo que hará Trump allí, el armisticio firmado in extremis en el conflicto de la estiba... éstos son sólo algunos de los múltiples quebraderos de cabeza que le han surgido en estos dos meses a este jerezano de adopción, licenciado en Filología Clásica y en Derecho y que tiene menos de seis años de experiencia en política.

-Su carrera política se puede considerar como meteórica...

-He trabajado como concejal con competencias desde 2011, con responsabilidad de gobierno. Fui en las listas antes pero jamás estuve en la oposición. Me afilié al Partido Popular en 1999.

-¿Cómo llegó al Partido Popular?

-De la mano de Javier Durá. Es compañero de trabajo y fui de su mano. No me arrepiento de haber dado el paso. He encontrado muchas personas buenas. María José (García-Pelayo) es una líder. Cuando me dediqué a mis cometidos tanto en Movilidad como en Urbanismo siempre tuve su apoyo. Es una líder incuestionable, una persona que siempre ha dado la cara, además de ser una gran trabajadora.

-¿Cómo fueron los primeros contactos con la política activa?

-Movidos. Cuando juramos el acta de concejal era la época en la que había concentraciones en el Arenal por el 15-M. Salimos por la puerta, sin escoltas ni nada. Fue entonces cuando me ofrecí a traer mi coche pues vivo relativamente cerca. Fui a por él y la gente empezó a darle golpes al coche y a gritar "este coche lo estoy pagando yo". (Años después sonríe) Pues va a ser que no, pensé para mis adentros, porque el coche con mi trabajo lo sigo pagando yo.

-¿Cómo valora aquellos años de gobierno en mayoría absoluta con García-Pelayo?

-Fueron años muy importantes para Jerez. Se produjeron grandes hitos, como por ejemplo el rescate del transporte público, algo que era muy importante para la ciudad, así como otros asuntos como la puesta en marcha de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en el Ayuntamiento. Después, en las siguientes elecciones, entraron Ganemos y Ciudadanos. Pasar de 15 a 11 concejales no fue mal resultado, aunque la verdad es que nos merecíamos seguir gobernando.

-Hace seis años concejal, ahora alto cargo del Ministerio del Interior... ¿Razones?

-Soy una persona responsable con lo que hace. Soy trabajador, no por este periodo político, sino también durante mi labor profesional. Siempre he sido inquieto. Soy licenciado en Filología Clásica, en griego concretamente, y apruebo muy joven la oposición. Acto seguido estudié Derecho (Inspección Laboral), buscando otras miras. Sin tener aspiraciones, con el trabajo del día a día, que es lo importante... Debo reconocer que hay gente que ha confiado en mí y el amor propio me hace esforzarme al máximo para no fallarles.

-¿Cómo se enteró de su nombramiento?

-El cargo me lo ofreció el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, que me comentó dicha posibilidad, que quería contar conmigo y me informa de todo lo que supone esta responsabilidad. La verdad es que no tuve ninguna duda. Me puse a su disposición de forma inmediata.

-Entrando en temas locales, ¿qué le parece la insistencia del PSOE en solicitar la ampliación de las instalaciones y la dotación de personal del aeropuerto de Jerez?

-Creo que a este asunto se le ha dado debida respuesta en el Congreso de los Diputados. Evidentemente, ahora mismo la infraestructura y el personal del aeropuerto son los adecuados al servicio que se está dando. No hay que olvidar que en 2007 se atendía a 1,7 millones de pasajeros y el año pasado se cerró rozando el millón. No deja de ser chocante que cuando gobernaba el PSOE, tanto en la ciudad de Jerez como en el Gobierno central, no se plantearan entonces estas demandas. La percepción que tengo es que aún hay aeropuerto para bastantes más pasajeros.

-Los datos de criminalidad han sido especialmente buenos en Jerez con una caída del 10% de los ilícitos penales...

-Esto viene a demostrar el gran trabajo preventivo que se está llevando a cabo. Si los delitos no aumentan es porque hay prevención. Estos datos son importantes porque transmiten también una imagen de municipio y de provincia seguros, que no debemos olvidar que es lo que más valora el turista, además del patrimonio cultural, y los atractivos naturales como las playas o la sierra. Al bajar la tasa de criminalidad se hace ver que cuidamos al ciudadano y eso, además, en una época en la que hemos tenido que afrontar reajustes por la situación económica. A partir de ahora, y con mejores perspectivas de futuro, los resultados mejoraran porque se van a reponer efectivos tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, así como abrir nuevas y necesarias infraestructuras, como es el caso de la nueva comisaría local del Cuerpo Nacional de Policía, que es un hito. Y digo que es un hito porque era una aspiración que se veía muy difícil y va a ser una realidad. En breve tendremos unas instalaciones de primera categoría. Todo ello viene a solucionar un grave problema. Viendo como he visto las instalaciones de la comisaría (en la plaza del Arroyo) aun más valoramos el trabajo, esfuerzo y paciencia de los profesionales de la Policía Nacional.

-¿Para cuándo una oficina de Tráfico en Jerez?

-Hace años se habló de ello. Fue una promesa de la anterior alcaldesa socialista, Pilar Sánchez, y del por entonces ministro Rubalcaba. Hay que destacar que pocas provincias tienen dos delegaciones de Tráfico como sucede en la provincia, que están ubicadas en Cádiz y La Línea. Evidentemente es así porque el ámbito geográfico es muy extenso. ¿Que pueda llegar a tener tres…? La idea en la actualidad es agilizar los trámites de forma telemática. Si hay posibilidad se defenderá una tercera oficina siempre y cuando se ajuste a la realidad. La atención al ciudadano es lo principal pero siempre desde la lógica.

-Un punto de conflicto en la actualidad, tanto en Jerez como en otras muchas comisarías provinciales, son las largas esperas para renovar el DNI y los pasaportes...

-Intentamos satisfacer esta demanda ciudadana. Si conseguimos reducir los plazos como hemos hecho con la tasa de criminalidad estaremos satisfechos. Ahora vamos en la dirección de reponer efectivos y atender al ciudadano con prontitud y agilidad. Hay quien dice que hace diez años no existía este problema pero los procedimientos han cambiado. Puedo asegurar que acabar con este problema va a ser uno de los objetivos, facilitar al ciudadano todas estas gestiones.

-Concejal, diputado provincial, subdelegado del Gobierno... Disculpe, se ha saltado el cargo de alcalde...

-Ser subdelegado no estaba ni en mis miras. Evidentemente ser alcalde tampoco. No tengo ningún interés especial. Ni me lo planteo.

-Dicen que pocas cosas hay más bonitas para un 'alma política' que ser alcalde de su ciudad...

-Sin duda, y ser concejal también es de por sí un verdadero honor. Pero si hablamos de alcalde debo decirle que hay personas de mi partido que lo harán mucho mejor que yo. Es algo ni planteable ni que yo me planteo. Cuando llegue el momento el partido, téngalo seguro, elegirá al mejor.

-¿Va a ser usted el subdelegado de la liberación del peaje en la autopista Cádiz-Sevilla (AP-4)?

-Pues sí, lo voy a ser porque va a coincidir todo. Y es que no hay ninguna duda de la liberación de la autopista a finales de 2019.

-¿Seguro que no habrá sorpresas de última hora? ¿Pone usted la mano en el fuego?

-Estoy totalmente convencido de que cuando acabe 2019 ya no habrá peaje en la autopista AP-4. El Gobierno lo ha dejado clarísimo.