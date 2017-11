Los sueños cofrades forman parte de la savia de las hermandades

Sin proyectos no hay vida. Las cofradías han estado históricamente inmersas en proyectos con los que enriquecer su patrimonio

No hay cofradía que no sueñe. Si una corporación no tiene anhelos, proyectos o metas que alcanzar dará la impresión de estar muerta. Históricamente ha sido así. Los grandes precursores de las cofradías nacidas al comienzo de la década de los cuarenta, supieron luchar por la edificación de una hermandad. Lo que queda en duda es si estos grandes cofrades que ahora los vemos como gigantes de la Semana Santa sabían que era un recorrido sin meta. Tras alcanzar un paso de palio de los talleres de Elena Caro siempre quedaba un estandarte que encargar o un nuevo canasto.

Haciendo un recorrido por la nómina de las cofradías que hacen estación de penitencia a la Catedral, apenas aparecen corporaciones sin proyectos. De otro lado destacar, ya no sólo la edificación de un patrimonio, como ocurre con las de vísperas que van poco a poco adquiriendo bienes, sino también las añejas, cuyo patrimonio se sueña en tener en perfecto estado de revista.

La hermandad de la Borriquita estrenó hace cinco años el manto de su Virgen. Ahora sigue con un proyecto precioso cual es la consumación del conjunto escultórico, que Fernando Aguado está llevando a cabo poco a poco. Hasta la palmera que luce el magnífico paso de Ovando ha sido sustituida, porque hasta el más mínimo detalle se cuida en las cofradías. El pasado año fue el Apóstol San Pedro. Pasión es una cofradía por hacer. Su patrimonio irá incrementándose conforme vayan pasando los años.

De la hermandad del Perdón hay que destacar la profunda restauración a la que fue sometida la Virgen del Perpetuo Socorro. Una meta con un diez de nota tras ver lo hermosa que quedó la Santísima Virgen. Por su parte, la hermandad Transporte tiene a sus hermanos trabajando ya a fondo en lo que será un futuro manto y un palio bordado para Madre de Dios de la Misericordia. La hermandad de la Coronación recibirá a su Virgen de la Paz en su Mayor Aflicción el próximo día dieciséis de diciembre recién restaurada y la de las Angustias acabó un magnífico proyecto de restauración de una de las piezas históricas de nuestra Semana Santa: el pendón de los siete cuchillos.

En el Lunes Santo nos encontramos a la Paz de Fátima que tiene el proyecto de dos misterios. El Señor de la Paz que va concluyéndose y el del crucificado de las Misericordias. La hermandad de la Candelaria también acaba de recibir a su Virgen tras un periodo de restauración. La cofradía de la Cena tuvo el desafortunado robo en su casa de hermandad hace poco menos de un año y sus hermanos están inmersos en una nueva corona para su Virgen de la Paz. Amor y Sacrificio es de las cofradías que menos estrena, pero ¿qué mejor estreno que las grandes labores de caridad en las que trabaja cada año? Actualmente poco trasciende de la hermandad de la Viga, pero a buen seguro que sus hermanos no descansan en el propósito de un anhelo.

El Martes Santo lo encabeza la cofradía de Humildad y Paciencia. Un paso de misterio en el que sus cofrades luchan durante todo el año. Tras ellos, la Clemencia sigue trabajando por ese gran estreno del pasado año como fue su paso de palio. Una novedad que gustó mucho en el mundo cofrade. Por su parte, la Defensión va poco a poco agrandando su patrimonio y rematando el paso de palio de la Señora de la O. El Amor prosigue en la culminación del paso del Cautivo y el Desconsuelo este año tiene prevista la restauración de su cruz de guía con dos faroles nuevos tras el gran esfuerzo de la restauración del manto juanmanuelino de la Señora.

El Miércoles Santo lo encabeza el Soberano Poder. Una hermandad que va creciendo con un paso de misterio prácticamente finalizado. Ahora toca soñar con el palio de la Señora de las Mercedes. El Consuelo seguirá trabajando en su coqueto palio con el que hay mucho trabajo por hacer. Por su parte, Santa Marta dejó un tanto aparcado el proyecto del palio de Madre de Dios del Patrocinio y se agolpa el problema de la restauración del paso de misterio. A buen seguro que sus cofrades sueñan con no perder tamaña maravilla de canasto. Las Tres Caídas estrena paso de misterio con el Cristo de la Salud. Una meta conseguida. Y la Amargura tendrá que dar una solución próximamente al paso de misterio del Señor de la Sagrada Flagelación que es algo que preocupa entre sus cofrades. El Prendimiento prosigue con la restauración integral de uno de los pasos más elegantes de la Semana Santa de Jerez, el de la Señora del Desamparo.

El Jueves Santo prosigue con una cofradía como la Redención que va culminando su misterio. La Veracruz finaliza un ciclo con José Ignacio Soto en el que el palio ha ido tomando una personalidad muy definida. La Lanzada sueña con el palio de su Virgen del Buen Fin y la Oración en el Huerto con una restauración que se hace necesaria para la hermosa imagen de la Confortación. Por su parte, el Mayor Dolor ha salido de un proyecto magno como era la recuperación del manto de la Santísima Virgen. En el horizonte, se coloca un proyecto no menos ambicioso como es un nuevo paso de misterio o la sustitución del mismo.

En la madrugada la hermandades están más hechas. Pero tanto Santo Crucifijo como Cinco Llagas así como Nazareno o Buena Muerte deben de tener un sueño por cumplir. Destacamos aquí la hermandad de la Yedra que próximamente presentará una maravillosa túnica para el Señor de la Sentencia.

El Viernes Santo lo abre la hermandad de las Viñas. Casi finalizado el paso de misterio la mirada está puesto en el palio de la Concepción Coronada. Un compromiso para los cofrades del jerezano barrio. El Cristo de la Expiración está restaurando a la Virgen del Valle Coronada, se dispone a hacer lo propio con San Juan y ya más cercano se percibe el gran estreno de sus dependencias que llevan en obras algo más de dos años. Los buenos cofrades de Loreto siguen trabajando por un paso precioso de estilo rocalla para su Virgen. La Soledad y la Piedad, cofradías de un inmenso patrimonio, siempre con a atención puesta en la restauración de estandartes o repaso a sus ricos pasos.

No hay hermandades sin proyectos. Unas porque empiezan y otras porque se deben mantener con todo su legado. Que no falten, pues son las metas que permiten que una corporación siga viva.