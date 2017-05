Los taurinos, contra la retirada de la partida a la Escuela Municipal

La Escuela Municipal de Tauromaquia comenzó su andadura en 1986, como reacción de los aficionados y profesionales locales de la tauromaquia por el desplazamiento de la Escuela de Diputación, que se reubicó en la Sierra. Y salió bien. El entonces alcalde, Pedro Pacheco, auspició un proyecto de defensa de la Fiesta que funcionó. No en vano, la que acabaría cerrando fue la Escuela de Diputación. En Jerez se han formado matadores como Pérez Mota, Octavio Chacón, Antonio Osorio, Antonio Caro Gil, Jesuli de Torrecera o Sandra Moscoso. Curiosamente, la actual figura del toreo jerezano Juan José Padilla lo hizo en la Escuela de Diputación, pero no así su hermano, Jaime Padilla, banderillero, que sí dio sus primeros muletazos en la Escuela Municipal.

Actualmente, una treintena de chicos desde temprana edad se forman allí, aunque en los buenos años había más de medio centenar. "Es como un club de fútbol o de baloncesto, pero en vez de deporte se practica toreo", cuenta Benito Carral, presidente de una recién nacida asociación de antiguos alumnos. Fue hace un par de meses cuando en el mundo taurino local surgieron los primeros rumores de lo que el jueves se haría oficial en el pleno: la retirada de la subvención a la Escuela Municipal.

De las ocho escuelas de la provincia, sólo las de Jerez y de Algeciras son públicasLa de Jerez fue la primera Escuela de Tauromaquia de Andalucía

El último curso, la institución trabajó con unos 80.000 euros, una cifra que ya había bajado respecto a años anteriores. "Jerez tiene muchos problemas que no se van a solucionar con ese dinero, ésta es una decisión política, una condición de Izquierda Unida para apoyar los presupuestos municipales. Está dentro de una corriente antitaurina, no nos coge de sorpresa", explica. Por su parte, el primer presupuesto de la Escuela, el de 1986, constó de casi cinco millones de pesetas de la época, una cuantía importante. En aquellos tiempos, Carral recuerda compartir capotazos con compañeros venidos de fuera de Jerez, principalmente de la provincia, pero también "de Perú o Venezuela, la de Jerez era un referente". Como ente municipal, la de Jerez es la segunda de España en antigüedad, sólo adelantada por Madrid. Así lo atestigua el historiador y miembro de la Tertulia Taurina Jerezana Marciano Breña. "Tenía mucha importancia. No se puede entender que el gobierno del PSOE en Jerez decida esto mientras que la Junta de Andalucía, también del PSOE, haya mostrado un gran apoyo no sólo a la tauromaquia sino a las escuelas taurinas", subraya.

Para entender su impronta, hay que remontarse a la situación del toreo hace varias décadas. "Después de que abriera la de Jerez, se abrieron otras en muchos municipios, por lo que se pudo diluir un poco el efecto de Jerez, pero siempre ha sido un referente", añade Carral. "Fue en los 90 cuando fueron abriendo otras escuelas". Desde 1986, por esta escuela han pasado alrededor de 1.500 chicos.

Actualmente, "sólo las de Jerez y Algeciras son municipales en la provincia de las ocho que hay, las otras seis son privadas", explica el primer director de la Escuela de Jerez, Eduardo Ordóñez, actualmente en Ubrique y presidente de la Asociación de Escuelas Taurinas de Andalucía. "En Madrid, por ejemplo, el Ayuntamiento dejó de financiarla, pero se ha hecho cargo la Comunidad y está funcionando". "Estoy muy descontento con esto que está pasando, para mí es como haber visto crecer a un niño. Ya en mi último año como director en Jerez, en 2012, se notaban recortes. Para actividades, por ejemplo, sólo contábamos con 30.000 euros. Se fue haciendo lo que se podía".

Por otro lado, en palabras de Breña, "en la escuela se han enseñado valores para la vida y se ha formado a personas que no se labraban un futuro ni en institutos ni en la Formación Profesional", dice también en calidad de profesor de instituto. "Lo sé porque lo he visto, José Miguel Arroyo, un torero madrileño, cuenta que fue gracias a la Escuela Taurina de Madrid como no acabó en el mundo de la droga. Hoy tiene dos ganaderías. Los que no llegan a profesionalizarse acaban también siendo personas a las que le va bien en otros sectores, en la vida en general, por todos los valores que se aprenden".

La Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Jerez nació no sólo como un punto de encuentro, sino "para apoyar a la actual dirección, a Antonio Lozano, que está luchando para sacar adelante la escuela como puede, aunque quiero recalcar que no formamos parte de la Escuela, sino que estamos aquí para apoyar", dice Carral. Una de las formas de hacerlo es "unir a los estamentos taurinos de la ciudad, que es cierto que han estado divididos. Hemos pedido una reunión con el Ayuntamiento para mostrarles nuestro punto de vista sobre la retirada de la subvención y en ese encuentro estaremos nosotros pero también estarán representados otros estamentos. Tenemos el apoyo de matadores, banderilleros, la Tertulia Taurina Jerezana...".

Según explicaba en el pleno el delegado de Dinamización Cultural, Francisco Camas, la idea actual es la de "externalizar", que se haga cargo alguna entidad o asociación. "En otras ciudades se han creado fundaciones para hacerse cargo de las escuelas", indica Carral. "Lo que tenemos claro es que haremos lo que haya que hacer para que no se cierre la Escuela Municipal de Tauromaquia de Jerez, son muchos años de historia y no queremos que se pierda. Y todo, por una afición, que es lo que nos mueve. En último término, si no hay otra solución, la asociación se podría hacer cargo, pero en la reunión nos mostraremos colaboradores, como un apoyo, iremos valorando según cómo se desarrollen los acontecimientos. Cada uno de los miembros de la asocaición, que somos unos 100, tiene su propio trabajo, pero también hay muy buenos profesionales que podrían gestionar la Escuela", apostilla.

Está por ver si finalmente se le da esta solución a la Escuela Taurina de Jerez o si se encuentra otra. Esta tarde, el jerezano Juan Manuel Caro participa en la novillada retransmitida por la televisión autonómica que se celebra en Santa Olalla de Cala. Hasta allí irá arropado por miembros de la escuela, en una liga destinada a la promoción de la tauromaquía. La entidad seguirá trabajando, gracias en parte a que muchos de los que dan clases allí lo hacen 'por amor al arte', nunca mejor dicho. Ni los profesores cobran, pues son colaboradores, ni los alumnos pagan matrícula, ni las instalaciones municipales están suponiendo un gran coste en mantenimiento. "Nada más que hay que ver cómo está", afirma Carral. "El año pasado quisieron organizar en la escuela, en la plaza de Chapín, una novillada para Canal Sur, pero viendo que no cumplía las condiciones de seguridad, se tuvo que cancelar. Así que dime tú a mí si la escuela no estaba ya abandonada antes. A nosotros no nos coge de sorpresa, de hecho para denunciar esto ya nació nuestra Asociación de Antiguos Alumnos, por todos los problemas económicos por los que lleva años pasando".