La tauromaquia jerezana conquista Madrid

El pasado martes, en plenaFeria de San Isidro -momento cumbre de la tauromaquia universal- nuestro paisano y veterano periodista Jerónimo Roldán -comenzó su andadura profesional en septiembre de 1964, casi nada- presentó en la Sala Cultural José María de Cossío, situada en la propia Plaza de Toros Monumental de Las Ventas de Madrid, su obra 'Medio Siglo de Tauromaquia en Jerez'.

La obra de Jerónimo -cuyos beneficios serán destinados a Cáritas y a los proyectos sociales de la Parroquia de San Benito de nuestra ciudad-, y su excelente e interesante presentación, no pudieron conjugar mejor con el entorno que ofrecía este emblema de la cultura universal un martes de feria al mediodía, en el que los reventas custodiaban la plaza, como si de una falange romana se tratara, mientras el personal de mantenimiento se afanaba en borrar los rastros de la actuación del día anterior, para dejar impecable este coliseo de la modernidad para el espectáculo de esa misma tarde.

Hasta Las Ventas se desplazaron diversos jerezanos afincados en Madrid como los hermanos Luis y María Barón, el profesor universitario Alfonso de la Quintana, o los religiosos marianistas D. Carlos Díaz Choumón y D. Santos Angulo, muy queridos por todos los que han pasado por el Colegio del Pilar de nuestra ciudad.

La presentación del acto corrió a cargo de Rafael Valenzuela, presidente de la Tertulia Taurina Jerezana, quien se desplazó hasta la capital para acompañar a Jerónimo en este entrañable acto.

La afición madrileña estuvo representada a través de Jorge Fajardo, presidente de la Federación Taurina de Madrid, quien en su turno de palabra hizo constar la valía de la obra de Jerónimo donde "se recopila con todo lujo de detalles el toreo de Jerez durante cincuenta años".

Al son del pasodoble 'Toros en Cádiz', se pudieron ver a través de un vídeo imágenes históricas del mundo del toro en nuestra ciudad, destacando la presencia de figuras como los recordados Álvaro Domecq Díez y Fermín Bohórquez Escribano -"los dos apellidos claves de la tauromaquia en Jerez", según apuntó el propio Roldán-.

Los 'Jerezanos de la Diáspora', asociación de referencia para los jerezanos en Madrid, también quisieron expresar su cariño al periodista a través de su presidente, Michi Primo de Rivera, quien destacó la labor de Roldán afirmando que "su voz y su pluma son un referente para todos los que hemos vivido en Jerez", y aprovechó para manifestar el reconocido "apoyo sin ambages a la fiesta nacional" por parte de la asociación que preside.

Como curiosidad, destacar una intervención inesperada. Y es que en pleno acto sonó el teléfono de Jerónimo Roldán, resultando ser el maestro jerezano Juan José Padilla, quien a pesar de la distancia quiso saludar a todos los presentes y enviarle su afecto y reconocimiento al 'doctor' en tauromaquia jerezana.

La conclusión del acto corrió a cargo del propio Jerónimo, que en sus palabras finales no quiso dejar de recordar que Jerez ha sido un referente mundial en el mundo del toro, siendo las históricas y desgraciadamente extintas corridas 'de concurso de ganadería, del arte del toreo y la del rejoneo, de referencia para toda España'. Se lamentó Jerónimo de que "todos esos referentes hayan desaparecido", haciendo especial mención a la reciente pérdida de la corrida de rejones, la del toreo a caballo, que según Roldán "ha menguado considerablemente la Feria de Jerez, que no nos olvidemos, es la Feria del Caballo".

Por último, no quiso dejar de hacer un llamamiento a futuro y dirigió un claro aviso a navegantes con la rotunda afirmación de que "no hay feria sin toros y no hay toros sin feria". A tomar nota.