No, sin tener que decir no

El PSOE lo tenía claro. Participaría en un proceso negociador a tres bandas porque, para eso, lleva 20 meses hablando de mano tendida, pero sin la urgencia de verse obligado a claudicar ante dos formaciones con las que, dentro o fuera del gobierno, tendrá que seguir peleándose durante este mandato.

Por ello, cuando tuvo entre sus manos la propuesta de reparto de gobierno esbozada por el 'bloque' conformado por Ganemos e IU, tenía ya decidida su respuesta negativa. Eso sí, no le ha dado tiempo a comunicarla en forma de contrapropuesta, al menos de manera oficial, porque consiguió que pasaran las semanas escudándose en problemas de agenda para desesperación de una formación como Izquierda Unida que se había autoimpuesto plazos en el proceso. El PSOE ha acabado diciendo no sin tener que decirlo expresamente.

Ganemos e Izquierda Unida habían apostado por ser un "bloque" buscando un trato de igual a igual con el PSOE. Para ello, recurrieron a un argumento sencillo: cinco ediles de Ganemos (aunque uno no esté de acuerdo en entrar) más dos de Izquierda Unida son iguales a los siete del PSOE por lo que debía ser un gobierno equilibrado.

La propuesta era una enmienda a la totalidad de la gestión socialista, un trance por el que el gobierno no estaba dispuesto a pasar. Además, sobre la mesa seguía vigente la exigencia de Ganemos de que Mamen Sánchez dimitiera, aunque la agrupación abriera la posibilidad a reconsiderarla si se alcanzara un acuerdo programático y el PSOE perdiera una importante cuota de poder. Eso sí, dirigentes socialistas llevaban semanas señalando 'off the record' que la propuesta era inasumible. No en vano, la formación socialista no estaba dispuesta a dejar de controlar el ejecutivo y consideraba injusto relegar en el escalafón a sus cinco ediles -incluso alguno se podía quedar sin responsabilidad de gobierno- tras haber afrontado en solitario las dificultades del primer tercio de mandato.

Ahora bien, una vez rotas las negociaciones, el PSOE está convencido de que poco va a cambiar en el día a día municipal. Por activa y por pasiva, tendrá que seguir buscando el apoyo necesario en la bancada de Ganemos e Izquierda Unida puesto que está convencido de que, con pacto o sin él, las tensiones seguirán existiendo. El mal menor es que estas dos formaciones aumenten un grado sus críticas.

La negociación, por tanto, estaba abocada al fracaso casi desde el principio, de ahí que a muy pocos sorprendiera la ruptura por parte de IU, que ya había dado un aviso el pasado lunes tras acusar al gobierno de atacar a sus alcaldes pedáneos.

Mamen Sánchez tiene garantizada su continuidad como alcaldesa hasta las próximas elecciones porque Ganemos e IU, a pesar de sus diferencias con el PSOE, no tiene entre sus planes permitir una moción de censura que le dé la Alcaldía al PP. La vida en la calle Consistorio seguirá igual.