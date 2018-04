El mal tiempo no impide el montaje del alumbrado del recinto ferial

La lluvia y el viento no está impidiendo que los operarios de la empresa líder en iluminación decorativa y artística en España continúen con el montaje del millón de bombillas led que adornarán, un año más, el encendido del alumbrado del recinto ferial. Iluminaciones Ximénez llegó a Jerez el pasado lunes 2 de abril para dar comienzo al montaje de las diferentes estructuras luminosas que inaugurarán el próximo sábado 5 de mayo una de las semanas más extraordinarias de la ciudad, la Feria del Caballo.

Los 15 trabajadores que conforman la plantilla desplazada a Jerez de la empresa cordobesa de iluminación comparten jornada laboral con los operarios de la empresa portuense Los Puitos, encargados de poner en pie las aproximadamente 200 casetas -una cifra muy similar a la de años anteriores- que conformarán el Real del parque González Hontoria este año 2018 durante la semana del 5 al 12 de mayo. Desde Iluminaciones Ximénez explican que "no hay ninguna variación en cuanto al año anterior". "Esta feria cambia muy poco porque a los jerezanos les gusta que todos los años el Real siga teniendo la misma esencia y la verdad es que el alumbrado todos los años queda precioso", comenta Fernando Porcel, uno de los obreros veteranos de la plantilla de Iluminaciones Ximénez.

La empresa lleva más de 50 años aunando esfuerzos en beneficio de sus clientes para seguir estando en la vanguardia del sector, llenando de luz y color cada uno de los paseos del González Hontoria desde hace 40 años. "Jerez tiene a la empresa número uno contratada. De hecho, somos la empresa más vieja que ha pasado por aquí", asegura Porcel. Desde Iluminaciones Ximénez señalan que "el Real está preparado para tener una buena iluminación". "Lo que montamos aquí no se monta en otro lado. Es la que más bonita luce en cuanto al encendido. Otras ferias también quedan bonitas, tienen otros estilos, como la feria de Málaga, pero como la de Jerez, después de tantos años dedicándome a esto, puedo decir que ninguna", expone Porcel.

Las bombillas de Iluminaciones Ximénez se encuentran repartidas hasta la fecha por diferentes lugares del mundo, puesto que su carácter dinámico y emprendedor la está llevando a expandirse a mercados exteriores para exportar el concepto único de iluminación decorativa. Esta edición 2018, el Real contará con una compleja infraestructura de luces que incluye 52 pórticos dobles, 206 arcos, 15 guirnaldas y 120 proyectores, como el año anterior. "Nosotros estamos aquí y otro equipo está en Rota, en El Puerto, en Dos Hermanas y en Sevilla que está a punto de funcionar. Estamos repartidos en todos los eventos que sean artísticos y necesiten una bombilla", comenta el trabajador. El mal tiempo de las últimas semanas y los chaparrones de los próximos días no impedirán que Iluminaciones Ximénez continúe trabajando para la puesta a punto del encendido de la edición 2018, dedicada este año al Caballo de Pura Raza Española. "Esto no nos viene bien, pero nosotros somos todoterrenos. No le tememos al agua ni al viento. El trabajo es el trabajo y hay que seguir para que todo esté terminado a tiempo", explican desde la empresa cordobesa. Las bombillas y los farolillos estarán pasados por agua durante varios días hasta que el tiempo les de una tregua.