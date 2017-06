"Mientras mi tierra sea así, Viena puede esperar"

Ismael Jordi se confunde entre los peregrinos que van cerca de la carreta del Simpecado. No quiere llamar mucho la atención. Suele ir por delante, a unos metros, para que el polvo no afecte a su privilegiada voz. "Hay que cuidarse y aquí hay muchos peligros como el polvo para mi cuerdas vocales", asegura.

El tenor jerezano siempre vivió la devoción al Rocío. "Mis padres llevan más de treinta y cinco años acudiendo al Rocío", asegura. En cualquiera de los casos, Ismael Jordi nunca había hecho el camino. Sus pequeñas gafas de sol redondeadas de color albero poco tienen que ver con esos negros cristales tornados que se aplican en el rostro de muchos como el antifaz negro del zorro. Jordi guarda la compostura y la elegancia de la ópera hasta caminando hacia el Rocío. "Me hacía mucha ilusión y nunca veía la oportunidad de ir andando porque tengo una agenda muy apretada. Pero este año he hecho lo indecible para dejar libres tres semanas. Y me dije, este es el año en el que voy a hacer el camino andando. Y aquí estoy", asegura.

Es deportista y está preparado. Pero no duda en decir que "es duro. Muy duro esto del camino". Se siente como en casa entre la devoción colectiva que estalla cuando se hace el camino. Y tan identificado se siente con su gente y con su tierra, tan comprometido, que su manager lleva meses animándole para que se vaya a Viena a vivir, donde se cuecen las grandes obras. "La única forma de convencerlo de que el Guadalquivir y su desembocadura es mejor que el Danubio, por muy azul que sea, es traerlo este año en agosto a que pase quince días conmigo. Estoy convencido de que, cuando conozca nuestra tierra, ese anhelo que tiene porque me vaya a Austria nunca me lo volverá a formular", concluye.

Ismael Jordi es uno de esos peregrinos que viven y lo sienten. Lástima que cuando Jerez llegue al Rocío no se pueda escuchar el Ave María ante la Virgen como aquel día en el que lo cantó ante la Esperanza de la Yedra en su coronación. Aunque nunca se sabe.