Todos y todas, vais a poner en valor, como no podía ser de otra manera, el maridaje entre lo ridículo y lo grotesco

El abuso tozudo de las novedades -aun siendo patéticas-, el empeño obstinado en apuntarse a los estilismos de moda -aunque sean chuscos y absurdos- por el mero hecho de mostrase "actual" y parecer "vigente", aun a costa de obviar la propia cultura, renunciar a lo que es correcto y despreciar el buen hacer; es muestra inequívoca de una tremenda falta de recursos, de una triste incultura y de una elocuente, y preocupante, falta de seguridad en uno mismo.

Cuando un término novedoso -que no nuevo- se introduce, por la razón que sea, en el muy exiguo vocabulario cotidiano que usamos normalmente -no muchas más de 300 palabras, de las más de 283.000 con las que cuenta el idioma español-, pueden suceder dos cosas: una es que el vocablo pase sin pena ni gloria y al poco tiempo se vuelva a dormir el sueño de los olvidados entre la páginas del diccionario de la Real Academia, la otra es que una arroba de políticos, cuarto y mitad de efímeras celebridades, un puñado de trabajadores en la comunicación, y algún que otro avispado con ganas de figurar, enloquezcan y la adopten como imprescindible vehículo conductor de su mojigatería pueblerina. Es el caso que nos ocupa.

Empezó la cosa con el "maridaje". Desde que alguien por estos lares lo repitiese en más de dos ocasiones seguidas para referirse a la conveniencia de combinar un determinado plato con un tipo particular de vino, de modo que mutuamente realzasen sus peculiares sabores, propios y extraños, enteraos de rigor y catetos de turno se apuntaron enfebrecidos a "maridar" absolutamente todo lo habido y por haber, y aquí, en la tierra de María Santísima, se marida ya hasta la rebaná con el aceite y el ajo. O tienes un menú "maridado" o eras un paleto gastronómico… Maridar está bien, pero encajar, reunir, acoplar, ensamblar, fusionar, enlazar o juntar, también existen, como el Sur, y lo excesivo harta.

Después llegaron los "como no podía ser de otra manera…". A esto se apuntó hasta el pregonero de la verbena del botellón perdido. Parece que a todos gustaba, parece que a todos les venía como anillo al dedo soltar el ya, por cansino, aborrecible chascarrillo, cuando de remarcar la importancia de lo que acababan de decir o resaltar la de lo que iban a comunicar, se trataba. No es que esté mal decirlo, no, pero hay, también, otras muchas expresiones para significar lo mismo: como estaba previsto…, como era nuestra obligación…, tal y como debía ser…, como se esperaba…, conforme a lo debido…, y sin más excusa… El abuso cansa, si además, es continuado, más bien agota.

La penúltima adopción de los expertos en oratoria y comunicación ha sido "la puesta en valor", muestra cierta de la simpleza vigente. No pasa nada con decir: "hay que poner en valor…", lo que no puede ser es que todo, absolutamente todo lo que merece un reconocimiento que, por las causas que sean, no tiene, haya -ahora- que "ponerlo en valor", mire usted, ¡no! Habrá que "reconocerlo", "considerarlo", "apreciarlo en lo que merece", "darle su sitio", "hacer ver lo que vale", si quieren, "valorarlo", ¿por qué no?, pero no una y otra y otra vez, siempre la misma cantinela impenitente: ¡"ponerlo en valor"! Repetir, hasta la saciedad más paciente, es una vulgaridad de pésimo gusto, a más de muy aburrido.

Y nos queda la joya de la corona, la mamarrachada postrera que hace furor entre horteras y "horteros". Por lo visto, debe hacerles creer, a todos "y todas" los que recurren una y otra vez al mismo ridículo expresivo, que por decirlo mal y como, gramaticalmente, no se debe decir, parecen mejores defensores de la necesaria y obligada igualdad entre géneros, o más feministas -la, o el que lo sea-, o menos machistas -el, o la que lo sea-, no sé. Absurdo.

Lo cierto es que desde la TV que sea a un mitin cualquiera, desde un atril a la emisora de radio de la que se trate, desde el Congreso a cualquier salón de Plenos, desde un balcón a la escalera; artistas "y artistos", pilotos "y pilotas", deportistas "y deportistos", cantantes "y cantantas", periodistas "y periodistos", estudiantes "y estudiantas", congresistas "y congresistos", idiotas "e idiotos", se dedican a poner en valor, como no podía ser de otra manera, el maridaje entre lo grotesco y lo ridículo.