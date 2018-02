"El trabajo es el principal secreto de la banda"

-¿cómo llega a la banda de las Cigarreras?

-A través de unos compañeros también de Jerez que entraron en la banda antes que yo. Me plantee la opción, hice una serie de pruebas y me valoraron positivamente para entrar en la formación. No he sido el primero de Jerez, somos tres los que estamos en Las Cigarreras.

- ¿Cree participar en lo más alto de la música cofrade?

- Sí por lo que sabemos y como trabajamos además de nuestro reconocimiento. Se puede decir que estamos en la Champion. El trabajo es el secreto de la banda junto a la profesionalidad y el compromiso. Estas son las claves de la banda para que sea la que es. Una vez que entras te inculcan los valores con los que se ha movido siempre.

- ¿Siente admiración cuando viste el uniforme?

-Se nota. Cuando vas a un concierto o una salida procesional. Cuando vas vestido la gente te mira y comenta con admiración que eres de las Cigarreras. En los conciertos incluso te piden fotos. Hay auténticos fans de la banda. Llenamos todos los conciertos sea donde sea. Están siempre pendientes de las nuevas composiciones.

-¿Cuál ha sido el momento más sublime que ha vivido?

-Hay varios momentos, son muchos. Me quedo con mi estreno en la banda que fue en Jerez cundo se suspendió la salida del Señor de las Penas. Ese día empezaba con la banda. Me hubiera gustado estar con los Judíos tras su paso. Ya en Semana Santa nunca olvidaré lo que viví con San Gonzalo cuando en el Postigo tocamos un estreno de ese año que fue sublime por todo, tanto por el paso, la música y el entorno. Cualquier cosa que hagamos tiene algo especial pero el más señalado puede ser ese junto con Los Panaderos por el Salvador.

- Se supone que se precisa una gran dedicación, más si no eres de Sevilla.

-Ensayamos tres días a la semana, empezamos a las 21,30 horas. Cuando terminamos de trabajar vamos para Sevilla. Después tienes que estar en todos los conciertos. Te tiene que gustar muchos y saber donde te metes. No todo el mundo está dispuesto a hacerlo.

-¿Os seguís considerando en la banda músicos de la hermandad o rozáis el profesionalismo?

-Estamos en la banda porque nos gusta la música de la banda y la hermandad. Una vez dentro te enganchan los valores que vives y el buen ambiente. Se trabaja muy profesional, pero hay mucho de devoción. Solo cuando salimos a las actuaciones recibimos unas dietas. Aquí no hay beneficios. Somos una asociación en la que estamos la juvenil y los mayores. El dinero es para mantener una escuela y las instalaciones. Esto no significa que vayamos a nuestro aire. Somos de la hermandad pero nos auto gestionamos.