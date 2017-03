El tripartito se esfuma

La última posibilidad de que PSOE, Ganemos e Izquierda Unida alcanzaran un acuerdo de gobierno se esfumó en la mañana de ayer. Las tres formaciones estaban barajando la posibilidad de volver a verse el próximo viernes pero IU decidió ayer, de manera unilateral, dar por finalizadas las conversaciones ante la falta de respuesta por parte de los socialistas al planteamiento conjunto realizado por esta formación y por la agrupación de electores -especialmente en lo concerniente al reparto de parcelas de gobierno-.

Este partido ya se fijó semanas atrás como límite el mes de febrero para encarar un proceso negociador y ayer, primer día de marzo, salió públicamente para anunciar que ya no da más oportunidades porque en estas últimas semanas no ha visto "una voluntad real del PSOE", según lo explicado ayer por el portavoz de la formación, Raúl Ruiz-Berdejo. Mientras, el PSOE aseguró ayer que le sorprende la decisión ya que se habían entablado, incluso, contactos a nivel provincial para buscar un acuerdo. Por su parte, Ganemos pidió a IU que "reflexione" y espere a que la representación socialista dé una respuesta oficial.

La alcaldesa asegura que ya se habían iniciado contactos a nivel provincial

El pasado 3 de febrero, se celebró la primera reunión y dos semanas después la segunda. En ellas, Ganemos e IU presentaron un documento con 133 medidas programáticas y una remodelación integral del ejecutivo con un reparto de cuotas de poder donde el partido que ostentara la alcaldía no contaría ni con tenencias de alcaldía ni la mayoría en la junta de gobierno. En el segundo encuentro, la representación socialista analizó la propuesta programática, sobre la que no se puso excesivos inconvenientes. Quedaba entonces dar una contestación a la propuesta de gobierno, aunque fuentes socialistas consultadas por este periódico señalan que estaba previsto hacerlo en la siguiente cita puesto que este asunto no se había presentado de manera formal hasta el encuentro celebrado hace dos semanas.

En cambio, Izquierda Unida compareció públicamente ayer para anunciar el fin de las negociaciones. El coordinador local de la formación, Domingo Pedro García, y su portavoz municipal acusaron al PSOE de haber tenido una "falta de voluntad" durante todo el proceso. El máximo responsable de esta fuerza en la ciudad explicó: "Nunca se ha tratado de coger sillones porque, de haberlo sido, hubiéramos entrado en el gobierno desde el minuto cero; lo importante era que se aplicara un programa de izquierdas con garantías". Ruiz-Berdejo sentenció acto seguido: "No han respetado los tiempos ni los plazos por lo que, en vista de que intencionadamente están dilatando el proceso, no nos vamos a dejar marear".

Los dirigentes del grupo municipal recordaron que los contactos se trataron de iniciar pasado el verano pero que, por diversas circunstancias, el proceso se fue posponiendo en los siguientes meses. IU entiende que ya no puede haber más demora por lo que fijó como límite el mes de febrero ya que, de lo contrario, "no habría tiempo para poner en marcha nuestras políticas". "No hay nada acordado aún y se requiere un trabajo extenso por lo que estaríamos hablando de meternos en mitad de año y no hay garantías de desarrollar estas políticas", argumentó García para justificar la decisión adoptada por su grupo.

Acto seguido, la formación aseguró que continuará en una actitud de "oposición constructiva" y afirmó que la ruptura de las negociaciones no influirá en las conversaciones que se mantienen con el resto de grupos para sacar adelante el presupuesto municipal de este año. "No vamos a votar no al presupuesto per se; veremos la propuesta, la analizaremos y la apoyaremos o no si cumple con nuestro programa", agregó.

Una hora después, durante una visita a la Ciudad del Transporte, la alcaldesa mostró su "sorpresa" por la ruptura de las negociaciones. Al respecto, explicó: "IU sabía perfectamente que la semana pasada no se pudo celebrar una reunión porque no podíamos estar ni la secretaria general ni yo y quedamos en hacerla esta semana". Asimismo, aseguró que ya se habían producido contactos a nivel provincial para abordar un encuentro. "Por eso nos ha sorprendido porque se iban a sentar a hablar y faltaba la respuesta de Izquierda Unida", argumentó. La regidora señaló finalmente: "Nosotros no hemos roto nada y seguiremos como siempre, con la mano tendida porque creo que esta ciudad llevamos 20 meses gobernando solos".

Ya por la tarde, Ganemos Jerez emitió un comunicado donde emplazó a IU a que "reflexione" sobre su decisión y al PSOE a que "demuestre su voluntad de negociación". En cuanto a IU, la agrupación de electores le reclamó que "espere" a una respuesta del reparto de gobierno de los socialistas. El portavoz de la formación, Santiago Sánchez, apuntó: "Hace varios meses fue Izquierda Unida quien nos animaba a dar el paso, a abrir un debate en nuestra asamblea sobre la posibilidad de gobernar juntos. Lo dimos, y tras un debate sereno propusimos crear un bloque fuerte que cristalizó en una propuesta programática y de criterios de gobernabilidad". Por ello le instó a esperar una respuesta del PSOE para "que demuestre si realmente tiene voluntad de trabajar para lograr el gobierno nuevo, fuerte, estable y equilibrado que Jerez necesita y que acordó explorar en la última reunión". "Ahora es el PSOE quien tiene que posicionarse, quién tiene que proponer, quien tiene que demostrar que es cierto lo que dijo en la última reunión de que quiere un gobierno fuerte, estable y equilibrado", concluyó.