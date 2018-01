La tristelicidad navideña

Acabamos de pasar más de 15 días de Navidad. Hemos vivido días de reencuentro, maravillosos en algunos momentos, aunque, también, acontecimientos extremadamente tristes y trágicos en otros. La vida y la muerte van siempre de la mano, la una no tiene sentido sin la otra. Perder a un ser querido, sean como sean las circunstancias, exige buscar las estrategias y fuerzas necesarias para seguir adelante, viviendo y tratando de encontrar esos momentos que nos ayudan a volver a respirar, a sonreír y a penetrar de nuevo en una nueva zona de comodidad y bienestar.

Nadie nos ha enseñado a afrontar la adversidad, pero la investigación psicológica nos aporta cada día más información sobre qué hacer para afrontar los momentos más difíciles, para adaptarnos a ellos, minimizando el sufrimiento que producen. No es algo que podamos aprender en dos días, por ello, los programas sobre educación emocional y gestión de las emociones se aplican hoy como parte fundamental de los curriculums académicos en la mayoría de escuelas europeas.

La tristeza es una emoción negativa, desagradable de experimentar, pero, a pesar de ello, es necesario sentirla para conseguir restablecer nuestro estado de confort previo y la estabilidad emocional necesaria para reincorporarnos a nuestras actividades cotidianas. Sin embargo, mientras que algunas personas atraviesan por la tristeza dejándola atrás sin dificultades, utilizando estrategias de afrontamiento de forma espontánea, otras personas se atascan en ella y no son capaces de dejarla atrás durante años.

En un estudio que realicé hace unos años con algunos profesores de la Universidad de Cádiz, pudimos comprobar cómo la mayoría de personas que acudían a consulta para recibir tratamiento psicológico para superar la tristeza utilizaban estrategias de afrontamiento, que no sólo resultaban ineficaces, sino que conseguían potenciarla. Una de estas estrategias es la que muchos autores han llamado Self-Blame (Autoculpa), que ha sido definida como un proceso cognitivo por el cual las personas tienden a atribuirse la responsabilidad o la culpa de cualquier evento negativo que ocurre en su vida. Esta tendencia a asumir la culpa de todo, puede ocurrir incluso en situaciones que son completamente fortuitas, como por ejemplo, si un buen amigo no recuerda felicitarles por su cumpleaños, automáticamente piensan que deben haber hecho algo mal para que eso haya sucedido, algo que haya molestado al amigo para que no les haya felicitado.

Ya he descrito en alguna ocasión aquel estudio realizado con estudiantes que nunca se deprimían por suspender exámenes, siempre que pensaran que el profesor lo había puesto demasiado difícil, en lugar de pensar que no habían conseguido estudiar lo suficiente.

Terminada la navidad y encauzado ya el 2018, no pretendo que sea éste un artículo triste, sino que espero que sea un artículo de ánimo y esperanza para afrontar con éxito aquellas dificultades que puedan surgir a lo largo del nuevo año. Porque la felicidad pasa, necesariamente, por aprender a superar la adversidad y luchar por encontrar esos espacios de bienestar.