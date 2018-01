Las últimas compras salvan la campaña navideña en el centro

El comercio del centro no empezó la campaña navideña como se podía esperar. Mucho público en la calle, pero no tanto en las tiendas, asegura Nela García, la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro Acoje. No obstante, los últimos días han sido decisivos para que la campaña remonte. "Empezó muy lenta, más que otros años, parecía como que las compras se iban retrasando. Diciembre ha sido el mes de la hostelería y buena parte de las compras de cara a los Reyes se han concentrado en esta primera semana de enero. Antes veías a la gente de zambombas y esta semana es cuando se la ha empezado a ver con bolsas. Esperemos que el resto del año sea como estos primeros días", comenta. Sin embargo en un primer balance, la presidenta de Acoje mantiene que es difícil hacer una valoración global "porque ha habido altibajos, según el sector. Algunos te dicen que han sido días muy flojos y otros no tanto, es complicado que todo el mundo esté contento". Lejos quedan aquellas campañas navideñas que finalizaban con la euforia de los comerciantes por los excelentes resultados de ventas. Ya antes de comenzar la campaña que acaba de terminar, la asociación Acoje hacía unas previsiones modestas, sin muchas expectativas de crecimiento con respecto al año pasado, pero con la confianza de que al menos la campaña sirviese para equilibrar el año.

García asegura que sin lugar a dudas lo que sí se ha constatado es que el centro sigue teniendo un importante atractivo. "Hay que insistir en que hay una gran variedad de comercios, donde se ofrece calidad y hay que seguir mejorando la accesibilidad y favorecer que el público pueda llegar de forma cómoda".

El comercio pone ahora sus esperanzas en un periodo ya liberalizado de rebajas

Precisamente la próxima semana se inicia la segunda fase de la peatonalización de la plaza de Las Angustias, unas obras que obligarán a lo largo de un mes a cortes de tráfico en la zona y cambios en las líneas del servicio de los autobuses urbanos. El comercio suele ser uno de los sectores que más se resiente ante este tipo de circunstancias, por lo que desde Acoje se pide al Ayuntamiento que se minimice en lo posible la confusión que puede producirse sobre todo en los primeros días y que las vías alternativas al tráfico sean fluidas para que no se produzcan problemas.

Para el comercio además se inicia ahora otro periodo importante de ventas, el de las rebajas, cuyo pistoletazo de salida dan hoy domingo las grandes superficies. Se trata del primero de los diez festivos que la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio permite que abran este año las grandes superficies ya que el pequeño comercio ya dispone de libertad horaria y de la posibilidad de abrir los 365 días del año. En concreto, además de mañana, 7 de enero, las grandes superficies podrán abrir el domingo 1 de julio, el miércoles 15 de agosto, el domingo 2 de septiembre, el viernes 12 de octubre, el jueves 1 de noviembre, el domingo 25 de noviembre, el sábado 8 de diciembre y los domingos 23 y 30 de diciembre.

Aunque, desde que se produjo la liberalización de este marco temporal dedicado a las ofertas en 2012 las rebajas quedaron bastante desvirtuadas, siguen teniendo su atractivo para el consumidor. Al contrario que las grandes superficies, el pequeño comercio esperará a mañana lunes para iniciar los descuentos y tal como afirma la presidenta de Acoje, "confiamos en mejorar los resultados del pasado año".

Acoje en este sentido se une a los voces que nuevamente desde la Confederación Española de Comercio piden el establecimiento de un período de rebajas definido en el calendario, como sucedía hasta julio de 2012, con el fin de garantizar una mejor promoción de las mismas. García coincide en que debería seguir existiendo un periodo oficial de rebajas. "El público está desorientado y se ha perdido la esencia de lo que eran las rebajas, con liquidaciones cada dos por tres. Yo creo que la liberalización ha perjudicado a los pequeños comercios". De hecho en estos días previos a lo que era el período tradicional de rebajas, muchos establecimientos han colgado ya carteles de promociones y ofertas en sus escaparates, una estrategia que se repite en las rebajas del verano.