Los últimos románticos se dan cita en Jerez

El centro de Jerez es, desde ayer, un poco más romántico. La música de las tunas que participan en el IV Certamen de 'Tunas Ciudad de Jerez' sonaban desde el balcón del Ayuntamiento a las 20 horas para anunciar que estas posteriormente impregnarían su ánimo por los diferentes bares de la ciudad. El buen ambiente reinó en el inicio de una jornada donde los tunos hicieron bailar en público a Mamen Sánchez, Laura Álvarez e incluso Paco Camas -el concejal con una representante de la tuna femenina- en la recepción que se llevó a cabo a las 19 horas de ayer en el Consistorio de la ciudad, justo antes del comienzo del primer Concurso de Rondas. Hoy tendrá lugar la última parte del IV Concurso Ciudad de Jerez en la Sala Compañía.

El romanticismo galán se dejaba ver desde por la mañana en Jerez. Tres tunos paseaban por la calle Larga al mediodía para abrir boca de una jornada en la que no participarían. Estos tres estudiantes estaban recaudando fondos únicamente para viajar a Sevilla, donde sí participarían en un festival, aunque aseguraban: "No te preocupes, esta tarde estará todo el centro lleno de tunos". Efectivamente, todo aquel que paseaba por las calles del centro histórico de la ciudad pudo comprobar que diversas tunas estaban preparadas para cantar todo lo que hiciera falta con tal de conquistar los corazones jerezanos.

Hasta 14 tunas diferentes participan en el Concurso de Tunas Ciudad de Jerez que tendrá lugar en la sala Compañía esta tarde: tuna Universitaria de LEón; la tuna UNED de Úbeda; tuna Medicina de Granada; tuna Económicas de La Laguna; tuna Ciudad de Luz Eindhoven (Holanda); tina Empresariales de Huelva; tuna femenina Derecho de Alicante; Cuarentuna Malacitana; Cuarentuna Cartagena; Cuarentuna femenina de Distrito La Laguna; Cuerentuna Derecho de Córdoba y Cuentuda Cádiz. Además, estarán las dos tunas organizadoras como locales: Empresariales de Jerez y Salesianos.

A pesar de que estaba previsto que la recepción de todas las tunas participantes fuera en la plaza de la Asunción, finalmente el acto de bienvenida se realizó en el propio Ayuntamiento, donde los representantes de las diferentes tunas tocaron una versión de 'Clavelitos'. La alcaldesa, Mamen Sánchez, y sus tenientes de alcaldesa Francisco Camas y Laura Álvarez hicieron de anfitriones y realizaron un baile con los tunos. Con esto, la regidora socialista recordó sus "tiempos de universidad" y destacó que Jerez "quiere ser universitaria", al mismo tiempo que lo relacionaba con el encuentro de la Feria de la Ciencia que se llevaba a cabo en el Alcázar en la jornada de forma simultánea.

El hecho de que la tuna pueda parecer cosa de hombres no impedía que en Jerez se vieran ayer dos tunas femeninas. Las representantes de la tuna de Derecho de Alicante estaban por primera vez en la ciudad. "Los costes nos los cubrimos nosotras mismas", decía una de las representantes que aseguraba que estarán hasta "en 5 o 6 certámenes este año". Su repertorio será el clásico, aunque con un pequeño cambio. "Cantamos chicas, que no están acostumbrados", decían entre risas. "Cambiarán el jurado y pondrán a chicos cuando cantemos nosotras", aseguraba la tuna respecto a las diferencias que tendrán respecto a los hombres: "El objetivo es deleitar a las mujeres, en nuestro caso a los hombres, que haya caballerosidad, no perder el romanticismo...", exponía con ánimo de que no se pierda la tradición esta representante alicantina.

Para el día de hoy está estipulado que las tunas comiencen temprano su recorrido. A las 11.30 h. harán un pasacalles que recorrerá desde la plaza del Arenal hasta Alameda del Banco. Una vez en este céntrico enclave, las diferentes tunas realizarán una actuación en el templete a partir de las 12.30 horas. Ya por la tarde, mientras se celebra el concurso de tunas en la Sala Compañía, los participantes se reunirán en el antiguo Cine Astoria. Allí esperarán el momento en el que se concedan los premios a mejores tunas; a la tuna más tuna; al mejor pasacalles; a la mejor Ronda; a la mejor Pandereta; al mejor solista; a la mejor bandera; y al mejor montaje. Por la noche, volverán a amenizar la velada en diferentes bares del centro.