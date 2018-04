El único posible rival

El circuito de Jerez tiene desde 2008 un rival que podría estar a la altura de sus características. En aquel año, un grupo de promotores privados portugueses construyó a las afueras de Portimao, en la región del Algarve, un trazado de velocidad diseñado para grandes competiciones y complementado con un parque del motor en uno de los enclaves turísticos más importantes de Europa y a tiro de piedra de un aeropuerto internacional como el de Faro.

El Autódromo Internacional do Algarve tiene todos los ingredientes para ser un duro competidor de Jerez, no tanto para albergar grandes pruebas -ya que ambos trazados podrían complementarse al no ser del mismo país- sino ya por el otro gran negocio de los circuitos, el alquiler de la pista durante el año. Hay que tener en cuenta que ambos cuentan con una climatología similar que podría provocar podrían hacer que empresas, equipos o particulares optaran por el trazado portugués en lugar del jerezano, especialmente en periodo invernal. Sin embargo, las instalaciones del sur de Portugal arrastran graves problemas financieros que provocaron que tuviera que ser rescatado por el estado portugués en 2013 por una deuda de más de 160 millones de euros y que lo han lastrado en este tiempo.

A Jerez el alquiler de la pista le está reportando en estos últimos ejercicios unos ingresos fijos de entre 3 y 3,5 millones al año por lo que el vicepresidente de Cirjesa, Santiago Galván, indica: "El circuito de Portimao está relativamente cerca pero, sinceramente, no nos preocupa porque Jerez tiene ya una marca a nivel mundial". Además, explica que en estos últimos años se han seguido realizando inversiones para mantener las instalaciones de la carretera de Arcos en la 'Champions' de los circuitos, la última el reasfaltado de la pista ejecutado el pasado verano. "Jerez es ya una marca consolidada y jugamos con la ventaja de que todos los demás quieren parecerse a Jerez; pero no hay que confiarse", añade.

En esta misma línea el edil del PP Antonio Saldaña incide en que el circuito está consiguiendo unos importantes niveles de ocupación desde que se recuperó la gestión pública del trazado a mediados de 2012 superándose los 270 días de actividad cada año. "Llevamos años con tal demanda que hay ocasiones en las que no se han podido aceptar peticiones porque no había días libres", apunta. Por ello, incide en la importancia de desarrollar proyectos como un circuito complementario de pequeñas dimensiones para atender esta demanda. Ambos representantes políticos ven "positivo" que se promuevan trazados como los de anunciados en Arcos o en Carmona porque pueden ser "complementarios" y crear "sinergias" al poder atender la demanda que Jerez no puede albergar.