El urbanismo, protagonista en las clases de los alumnos jerezanosEl centro de salud de La Milagrosa, en el limbo

Alrededor de 2.600 alumnos de distintos centros educativos de Jerez han participado en el programa 'El urbanismo, la dinámica de las ciudades'. Este programa se lleva impartiendo desde comienzos del curso escolar 2010-2011 con el objetivo de acercar a las aulas conceptos relacionados con esta materia que ocurren en nuestro entorno urbano. Durante el presente curso escolar han participado ya 155 alumnos de los IES Fernando Quiñones y Asta Regia y los centros Safa, Compañía de María, María Medianera Universal y Upacesur.

En las charlas se explican cuestiones básicas como qué es el urbanismo y para qué sirve, los tipos de suelo existentes, las diferentes figuras de planeamiento o la gestión urbanística. "Explicamos, en definitiva, las ventajas del urbanismo, y cómo aplicando sus técnicas y procedimientos se consigue una ciudad ordenada y más habitable", apuntaba el teniente de alcaldesa Francisco Camas sobre el programa.

El trasvase de pacientes afectará a los centros de La Granja, Las Delicias y Montealegre

Asimismo, se da respuesta a preguntas y cuestiones prácticas que suelen plantear los alumnos, como quién asume el coste de la urbanización de un nuevo barrio, en qué terrenos se puede construir o por dónde puede crecer la ciudad, entre otras. El delegado de urbanismo, Francisco Camas, piensa que "el urbanismo también tiene que tener presencia en todos los ámbitos de la sociedad, incluidas las aulas".

Ni finales de verano ni tampoco principios de año. Ninguna de las últimas fechas previstas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para abrir el centro de salud de la zona Este-La Milagrosa se ha cumplido y el retraso preocupa no sólo a las asociaciones vecinales sino también a los profesionales. En la delegación territorial de Salud el hermetismo es absoluto, ni comunican fechas ni tampoco los motivos de tanta demora. La recientemente creada Coordinadora Sanitaria Noreste-Este abordó precisamente este viernes la situación en que se encuentra el centro de salud y decidió reclamar información al nuevo gerente del área sanitaria, Julio Egido, sobre su próxima apertura. El presidente de la asociación de vecinos El Pinar y miembro de la coordinadora, Manuel Cazorla, señala que además quieren abordar con el gerente otra serie de asuntos relacionados con elementos arquitectónicos del edificio que no acaban de convencer a los vecinos. "Han hecho un centro tan modernista que creemos que hacen falta una serie de mejoras". Entienden desde la coordinadora que las dobles paredes de las que dispone el edificio son un riesgo para la seguridad y más teniendo en cuenta que a este centro se trasladarán las Urgencias extrahospitalarias que ahora están junto al centro de salud de La Granja. "Son unas instalaciones que van a estar abiertas toda la noche y los huecos que quedan entre las paredes no nos parece que sean seguros. De hecho ya se han empezado a meter allí algunos chavales", comenta Cazorla. También les preocupa algunas de las esquinas y bordillos, porque afirman que son peligrosas y que pueden provocar algún accidente. La coordinadora cree además que el entorno del centro tiene que ser objeto de algunas mejoras, como la eliminación del montículo situado junto a las instalaciones y la habilitación de aparcamientos, necesarios por los numerosos usuarios que tendrá el centro como consecuencia de las Urgencias.

Estas últimas obras corresponderían al Ayuntamiento y ésta es la excusa que el anterior gerente del área sanitaria, Manuel Lubián, dio a la federación de vecinos 'Solidaridad' para justificar los retrasos en una reunión que mantuvieron una semana antes de su destitución. "Cuando le preguntamos qué pasaba con el centro de salud y cuándo se iba a abrir nos dijo que estaban a la espera de que el Ayuntamiento arreglase los aparcamientos, aunque no quedamos muy convencidos", afirma José Saborido, vocal de 'Solidaridad'.

El pasado enero, cuando el consejero de Salud, Aquilino Alonso, inauguró el centro de salud de la Zona Sur únicamente avanzó que el de La Milagrosa se abriría en breve. Según los vecinos, el mobiliario se encuentra ya en el interior, por lo que no se explican los retrasos. También el personal sanitario que se va a ver afectado por la apertura del nuevo centro confiaba en que ésta se iba a producir en los primeras semanas del año. Hay que tener en cuenta que el centro de La Milagrosa viene a desmasificar los centros de salud de La Granja, Las Delicias y Montealegre, lo que conllevará una redistribución y trasvase de los pacientes y personal de estos últimos. El proceso por tanto se presenta más complejo que el del nuevo centro de la Zona Sur, que sólo afectó a la población atendida en el de San Telmo. Cazorla señala que desde la coordinadora se han ofrecido al SAS para informar a los vecinos sobre los cambios de médicos que se van a producir. "Vamos a intentar evitar que se reproduzcan los errores del centro de salud de Zona Sur, donde ha habido pacientes que no sabían qué médico les correspondía".

Por otro lado, la apertura de La Milagrosa supone también una reordenación de la atención de las pedanías y barriadas rurales y del nuevo centro pasarán a depender la población de Cuartillos y Estella. Además el traslado a La Milagrosa de las Urgencias extrahospitalarias complica aún más su puesta en marcha. La coordinadora sanitaria insiste en que la apertura del centro de salud y las Urgencias debería coincidir en el tiempo y en que se debe acondicionar el entorno del centro, en vista de la numerosa afluencia de pacientes que tendrá.

De momento el SAS no ha comunicado qué plantilla trabajará en el nuevo centro, aunque al igual que en el de la Zona Sur, se incorporarán salas de Radiología, cirugía menor ambulatoria y retinógrafo.